🎥 Son premier assist de la saison : Maxim De Cuyper enfonce encore un peu plus Chelsea dans la crise

Maxim De Cuyper a perdu sa place de titulaire à Brighton. Mais hier soir, il s'est tout de même montré décisif contre Chelsea.

Maxim De Cuyper fait partie de ces Diables Rouges qui doivent absolument retrouver du temps de jeu avant l'Euro. Titulaire en première partie de saison, l'ancien Brugeois n'a débuté aucun des neuf derniers matchs de Premier League.

La concurrence de Ferdi Kadıoğlu. L'international turc apparaît comme plus complet aux yeux de l'entraîneur des Seagulls. Et on ne saurait lui donner tort : hier, Kadıoğlu a encore réalisé un match très dense, ouvrant même le score après trois minutes.

Maxim De Cuyper profite de sa montée au jeu

De Cuyper y a assisté depuis le banc de touche, il est ensuite monté au jeu dans le dernier quart d'heure. Une montée heureuse puisqu'elle a accouché d'un assist.

Trouvé sur un long dégagment du gardien, MDC a pris Trevoh Chalobah de vitesse et a servi Danny Welbeck, qui a joliment conclu pour porter le score à 3-0. De Cuyper a ainsi délivré sa première passe décisive de la saison, lui compte également deux buts.

Du côté de Chelsea en revanche, rien ne va plus. Les Blues n'ont remporté qu'un seul de leurs neuf derniers matchs de Premier League mais restent surtout sur cinq défaites de rang.