" Un match pour l'éternité", "De la pure folie" : même Luis Enrique reste scotché par le monument d'hier soir

Ce que le PSG et le Bayern Munich ont proposé lors de leur demi-finale de Ligue des champions a suscité des réactions fortes dans le monde entier. Ce spectaculaire 5-4 n'est pas seulement devenu un classique sur la pelouse, il a aussi été le sujet de conversation numéro un des analystes.

Comme Vincent Kompany, Luis Enrique s'est montré très fier du match d'hier soir : "C'était exceptionnel, on a montré de quoi on est capable. Je n'ai jamais vu un match avec une telle intensité, une telle volonté de gagner. Peu importe l'équipe qu'on supportait : tout le monde a été ravi par ce spectacle. Nous méritions de gagner, de faire match nul et de perdre. Le match était incroyable. Les deux équipes ont montré leur identité et leur style de football. Si tous les spectateurs y trouvent leur compte, c’est tout simplement parfait".

Il n'a pas fallu attendre la fin de la rencontre pour voir les premiers superlatifs affluer. Bastian Schweinsteiger n’a pas caché son enthousiasme et l’a qualifiée de “meilleur match de Ligue des Champions depuis des années”. Une déclaration qui n’a fait que gagner en écho après coup. Wesley Sneijder s’est joint à lui : “Je ne me souviens tout simplement pas d’un meilleur match que celui-ci”.

Une orgie footballistique

En Angleterre, on est allé encore plus loin. Mark Goldbridge a fait une comparaison frappante : “C’est un match pour l’éternité. À côté de ça, la Premier League ressemble à du football de pub.” Sa déclaration est devenue virale et a été massivement partagée.

Des légendes comme Alan Shearer et Rio Ferdinand en sont restées bouche bée. Shearer a parlé de “l’un des meilleurs matchs que j’ai jamais vus” et a avoué qu’il souriait encore après le coup de sifflet final. Ferdinand a, lui, insisté sur le côté spectaculaire : “Quatre ailiers qui cherchent sans cesse leurs un-contre-un… quel régal à regarder.”

Thierry Henry s’est lui aussi visiblement régalé, malgré les risques pris. “J’ai vu des choses qui rendent fou quand on est défenseur, mais je m’en fiche. Ça fait deux ans qu’on se plaint que le football est devenu ennuyeux. Eh bien, ceci n’était absolument pas ennuyeux".





De la pure folie

La presse internationale a entièrement abondé dans ce sens. Le Bild a parlé de “pure folie footballistique”, tandis que L’Équipe a évoqué du “football total de la plus haute volée”. En Espagne, Marca a même parlé du “match d'une vie” et d’“un monument inoubliable pour le sport”.

En Italie, l’admiration était également de mise. La Gazzetta dello Sport a remercié explicitement les deux équipes pour le spectacle et a salué la combinaison de buts, d’intensité et de classe technique. Ce 5-4 y a été décrit comme “un scénario qui semble tout droit sorti d’Hollywood”. Reste une question : le match retour pourra-t-il jamais faire mieux ?