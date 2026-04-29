La presse italienne s'interroge : Kevin De Bruyne pourrait ne pas aller au bout de son contrat au Napoli

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, Kevin De Bruyne perçoit un salaire de 6.5 millions d'euros par an au Napoli, qui pèse lourd dans les finances du président Aurelio De Laurentiis. Le club italien pourrait être tenté de chercher une solution cet été, malgré son rendement sportif.

Depuis l'annonce du départ de Romelu Lukaku au terme de la saison, quelques questions se posent, en Italie, concernant l'avenir de Kevin De Bruyne au Napoli. Arrivé l'été dernier en provenance de Manchester City, le Diable Rouge y a vécu une saison irrégulière, interrompue par une blessure importante.

Considéré comme une star mondiale dans la botte italienne, Kevin De Bruyne n'a pas pu aider son équipe lorsqu'elle a laissé filer le titre de champion d'Italie, ainsi que lors de son élimination dès la phase de ligue de la Ligue des Champions.

Revenu très tard dans la saison, le médian offensif est tout de même parvenu à trouver le chemin des filets à cinq reprises et à délivrer trois passes décisives. Auteur d'un but et d'une passe décisive lors de son dernier match, De Bruyne retrouve une très bonne forme alors que les quatre derniers matchs seront cruciaux pour Naples, qui cherche à sécuriser sa deuxième place.

Kevin De Bruyne sera-t-il encore bien au Napoli la saison prochaine ?

Parallèlement, des doutes grandissent aussi au sein de la direction du club napolitain concernant l'avenir de Kevin De Bruyne, selon les informations du quotidien La Repubblica. Non pas à cause des qualités du Diable Rouge, bien évidemment, mais plutôt de son prix, puisque son salaire est estimé à 6.5 millions d'euros net par an. Des émoluments qui pèsent lourd dans les plans du président Aurelio De Laurentiis.



Naples aimerait réduire sa masse salariale cet été, ce qui exerce une certaine pression sur les contrats onéreux. Malgré un engagement signé jusqu'au 30 juin 2027, il n'est donc pas encore certain que Kevin De Bruyne portera encore les couleurs du Napoli après la Coupe du monde, même si Antonio Conte fera probablement tout pour qu'il soit conservé.