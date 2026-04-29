Mauvais signe pour la Coupe du Monde ? L'Iran quitte le congrès de la FIFA, furieux

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Mauvais signe pour la Coupe du Monde ? L'Iran quitte le congrès de la FIFA, furieux
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On ignore encore si l'équipe nationale d'Iran se rendra aux USA pour disputer la Coupe du Monde, même si le timing devient de plus en plus serré pour lui choisir un éventuel remplaçant. Mais un incident ayant eu lieu en marge du congrès de la FIFA incite au pessimisme.

L'Iran affrontera-t-il la Belgique lors de la Coupe du Monde 2026 ? Le doute est toujours permis, à maintenant moins d'un mois et demi du coup d'envoi de la compétition. En effet, si les USA ont récemment réaffirmé, par la voix du Secrétaire d'Etat à la Maison Blanche Marco Rubio, que l'Iran était le bienvenu le temps de la compétition, on ignore si la fédération iranienne acceptera de s'y rendre.

Et un incident récent impliquant la délégation iranienne pourrait bien donner une indication des tensions qui risquent de survenir aux USA. En effet, alors que le congrès de la FIFA démarre cette semaine à Vancouver, au Canada, la délégation iranienne a quitté le pays et annulé sa participation.

L'Iran annule sa participation au congrès de la FIFA 

En effet, le président et le secrétaire général de la fédération iranienne sont "repartis en Turquie par le premier vol disponible en raison du comportement inapproprié des agents de l'immigration (...) et d'une insulte envers l'un des organes les plus honorables des forces armées iraniennes", a indiqué un communiqué de leur organisation, cité par une agence de presse iranienne. 

Reste à savoir quel est cet organe : le Canada, comme les USA, a classé les Gardiens de la Révolution, armée de la République Islamique d'Iran, parmi les organisations terroristes. Dès lors, les militaires iraniens n'ont pas le droit d'entrer sur le territoire canadien, ni étatsunien.

C'était d'ailleurs l'une des conditions claires posées par Marco Rubio et les USA : si les joueurs et la délégation iranienne pourront bien se rendre à la Coupe du Monde, c'est leur entourage, potentiellement lié aux Gardiens de la Révolution, qui sera interdit. Cet incident n'est donc pas de bon augure.

La fédération iranienne précise dans son communiqué avoir eu des contacts après l'incident avec des responsables de la FIFA, qui ont exprimé "leur profond regret". 

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