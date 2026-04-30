Comparé à un quadruple champion à Anderlecht, Remco Evenepoel revient sur ses liens avec le football

Et si Remco Evenepoel n'avait pas choisi une carrière de cycliste professionnel ? Le double champion olympique en 2024 aurait peut-être pu percer sous les couleurs du Sporting d'Anderlecht... dans un style comparable à celui de Lucas Biglia ?

Remco Evenepoel est un cas unique. Il est devenu le premier joueur formé à Neerpede et devenu... cycliste professionnel. La formation du Sporting d'Anderlecht a beau être réputée, cela ne s'appliquait normalement qu'au développement de jeunes footballeurs.

Trêve de plaisanterie, le natif de Schepdaal a donc évolué quelque temps au PSV Eindhoven et à Malines avant de rejoindre Anderlecht, où son cœur est resté malgré le début de sa carrière cycliste.

Je venais de gagner l'Amstel, mais j'étais frustré parce qu'Arsenal avait perdu"

Un cœur que le RSCA partage néanmoins avec Arsenal, autre club chéri par Remco Evenepoel. Sauf que ces dernières semaines ne sont pas les meilleures pour les Gunners, qui ont perdu ce qui ressemblait au match du titre contre Manchester City.

"Je venais de gagner l'Amstel Gold Race, et j'étais contrarié parce qu'Arsenal avait perdu. Cela m'a vraiment gâché la fête", s'amuse-t-il aujourd'hui dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Il n'y a que la différence de buts qui place Manchester City en tête, mais ce sera difficile de remporter le titre", a concédé le double champion olympique de 2024.

Remco Evenepoel aurait-il pu devenir le futur Lucas Biglia à Anderlecht ?

Evenepoel regarde donc Arsenal, mais aussi évidemment les matchs de son Sporting d'Anderlecht. "Je peux être vraiment agacé s'ils font des erreurs pendant un match. Même si, en général, cela ne dure que cinq minutes" (rires).





Un club bruxellois sous les couleurs duquel il évoluait en qualité de milieu de terrain dans sa jeunesse. "J'ai commencé comme numéro 10, mais on m'a rapidement repositionné plus bas, car je ne grandissais pas beaucoup. Côté style, on me comparait souvent à Lucas Biglia, un vrai numéro six. À l'époque, ma mère me faisait même des mèches. Du coup, physiquement, je ressemblais aussi à Biglia", a conclu Remco Evenepoel.