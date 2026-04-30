Le RFC Seraing offre un premier contrat professionnel à un jeune buteur

Nils Velleuer, jeune talent de l'Académie Jules Bocandé, a paraphé son premier contrat professionnel avec le RFC Seraing. Le club a annoncé la nouvelle ce jeudi.

Le joueur de 18 ans a signé un contrat d’une saison avec le RFC Seraing, avec une option pour une saison supplémentaire. Un cap de franchi pour le jeune talent, qui est au club depuis l'âge de 15 ans.

"Il a progressivement gravi les échelons de notre centre de formation jusqu’à notre noyau U21", précise le club liégeois dans un communiqué. "Auteur de 9 buts en 16 apparitions en U21 Pro League cette saison, notre jeune attaquant s’est vu récompenser de ses performances par une intégration au noyau professionnel."

Roy Eliott Lowy, Directeur Général & Coordinateur Sportif du club, a réagi à la signature de Nils Velleuer : "C’est une vraie fierté pour nous d’officialiser la signature du premier contrat professionnel de Nils Velleuer. Arrivé au club il y a quatre ans, cet attaquant gaucher d’1m89, meilleur buteur de nos U21 cette saison, a également suscité l’intérêt de plusieurs clubs belges et européens, ce qui rend cette signature d’autant plus significative."

"À 18 ans, il incarne parfaitement la qualité de notre formation et la confiance que nous plaçons en notre jeunesse, et confirme notre volonté de construire l’avenir du RFC Seraing autour de nos talents", a-t-il conclu.



Nils Velleuer espère désormais avoir la possibilité de grappiller des minutes avec l'équipe première et peut avoir comme ambition de, pourquoi pas, s'installer dans le groupe professionnel. Le RFC Seraing a assuré son maintien en cette fin de saison et évoluera donc bien en D1B lors du prochain exercice.