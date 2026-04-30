Un ancien international anglais de 40 ans va raccrocher les crampons

Ashley Young va très prochainement mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. L'ancien international anglais de 40 ans a annoncé qu'il raccrochera les crampons en fin de saison.

Ashley Young aura connu une carrière longue de 23 ans. Formé à Watford, il s'est révèlé ensuite à Aston Villa avant de franchir un cap à Manchester United, où il a remporté la Premier League en 2013, la FA Cup en 2016 et l'Europa League en 2017.

Il s’est ensuite envolé vers l'Italie, à l'Inter Milan. Là-bas, il a remporté la Serie A en 2021. L'arrière droit est ensuite revenu à Aston Villa en 2021, puis a rejoint Everton en 2023. Depuis juillet 2025, il évolue du côté d'Ipswich Town en Championship.

Les mots d’Ashley Young

"De Sefton Road à Vicarage Road, puis à Villa Park, Wembley, Old Trafford, San Siro, de retour à Villa Park, puis Goodison Park et enfin Portman Road. Quel parcours… un rêve que je n’osais qu’imaginer lorsque j’étais enfant !" a écrit le joueur sur ses réseaux sociaux.

"Mais tout rêve a une fin, et samedi pourrait être le dernier de ma carrière professionnelle 🤘🏾💛💜🤍❤️💙 23 ans, et c’est terminé ! À suivre…", a-t-il conclu.

Radja Nainggolan, qui l'a connu à l'Inter Milan, a notamment réagi à cette annonce : "Quelle carrière mon ami et quel homme…"



