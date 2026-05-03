L'énorme erreur de Senne Lammens : Manchester United arrache la victoire face à Liverpool

Manchester United a battu Liverpool 3-2. Les Red Devils ont validé leur place en Ligue des champions grâce à un but décisif inscrit en fin de match.

Manchester United a remporté le match qu'il ne fallait pas rater. Face à Liverpool, concurrent direct pour la Ligue des Champions, les Red Devils ont souffert, puis trouvé les ressources pour s'offrir une victoire importante 3-2.

Le match a démarré très fort. United a pris l'avantage à la sixième minute grâce à Cunha. Sesko a fait le break huit minutes plus tard. Liverpool était dos au mur alors qu'on était à peine au quart d'heure de jeu.

Grosse boulette de Senne Lammens

Diallo a commis une erreur qui a permis à Szoboszlai de relancer Liverpool à la 47e minute. Dans la foulée, Senne Lammens s'est manqué sur son dégagement et a offert un but cadeau à Gakpo. En un clin d'œil, le travail des Red Devils s'est envolé.

TERRIBLE MISTAKE BY SENNE LAMMENS, THAT IS UNACCEPTABLE!



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Mais Manchester United a du caractère. À dix minutes de la fin, Mainoo a pris sa chance à l'entrée de la surface et a logé le ballon dans la cage de Woodman.





De retour en Ligue des champions

Grâce à cette victoire, les hommes de Michael Carrick ont officiellement validé leur ticket pour la Ligue des champions. Man U peut savourer son retour dans la compétition.