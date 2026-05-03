Virton déroule à Rochefort, Mons ne lâche rien : qui décrochera le ticket pour la Challenger Pro League ?

Virton s'est imposé à Rochefort et est resté en tête des Play-Offs. Mons a suivi avec une victoire à Habay. Tout est ouvert à une journée de la fin.

Ce dimanche pouvait faire basculer la course à la montée en Challenger Pro League. Deux matchs clés étaient au programme, avec Virton et Mons au coude à coude en tête. Le duel entre Meux et Tubize-Braine n'a pas eu lieu.

Toujours de l'espoir pour Mons

En déplacement chez le RSC Habay, Mons a fait le travail. Un but en début de seconde période a suffi pour s'imposer 0-1. Trois points précieux qui permettent aux Montois de rester en vie dans la course.

Virton en grand favori

Dans l'autre rencontre, Virton s'est déchaîné sur la pelouse de Rochefort. De Almeida a lancé les siens à la 6e minute sur penalty. Mballa a fait le break, puis un troisième but est tombé avant la pause 0-3.

Rochefort a tenté de réagir au retour des vestiaires avec El Biache, mais Tormin a répondu pour Virton. Cornet a réduit l'écart, avant que De Almeida ne s'offre un doublé dans la foulée. Cornet a inscrit un dernier but à la 90+3 pour Rochefort, fixant le score à 3-5.

Qui sera champion ?



Virton est en tête avec 42 points, devant Mons 40 au classement. Il reste une journée : Virton affrontera Habay, Mons jouera à Meux. La montée se jouera sur les 90 dernières minutes.