Kevin De Bruyne a encore déçu, mais son coach le défend

Kevin De Bruyne tourne sur courant alternatif avec le Napoli. Après un bon match contre Cremonese, il est sorti assez tôt sans avoir pu marquer le match à Côme de son empreinte.

Kevin De Bruyne semble avoir du mal à enchaîner les matchs de haut niveau. Il y a quelques semaines, le Diable Rouge avait été sorti à la mi-temps de Naples-Lazio par Antonio Conte, et avait été la cible de vives critiques dans la presse italienne.

Des critiques auxquelles il a répondu de la meilleure des manières lors du match suivant, avec un but et une passe décisive contre Cremonese. Mais ce week-end encore, De Bruyne a un peu déçu. Il est sorti peu de temps après l'heure de jeu lors du partage (0-0) du Napoli à Côme.

De Bruyne a fait son job, assure Antonio Conte

Antonio Conte a cependant cette fois tenu à directement défendre son meneur de jeu. "Kevin est comme il était lors du match précédent, rien n'a changé en une semaine ! Il avait été très bon contre Cremonese, avait marqué un but et donné un assist", rappelle l'entraîneur italien.

"Il y a des matchs plus positifs que d'autres mais Kevin a fait sa part du travail aujourd'hui", assure Conte. "Il a été très propre. Mais j'ai juste décidé de faire entrer Anguissa et de placer McTominay sur l'aile".



L'aspect positif de ces sorties prématurées est que Kevin De Bruyne ne devrait pas arriver sur les rotules à la Coupe du Monde 2026 : Antonio Conte gère visiblement le temps de jeu de son meneur de jeu, qui a pu connaître quelques problèmes physiques récemment.