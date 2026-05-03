Analyse Le fiasco de la saison passée plane sur La Gantoise : Rik De Mil en grande en difficulté

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Le fiasco de la saison passée plane sur La Gantoise : Rik De Mil en grande en difficulté
Photo: © photonews

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La Gantoise s'enfonce. Battus à Malines, les Buffalos chutent à la sixième place des Play-Offs. Le spectre du fiasco de l'an dernier plane sur le club.

Dans les trois semaines à venir, La Gantoise va recevoir Anderlecht et l'Union, tout en se déplaçant à Saint-Trond et au Club de Bruges. Aucune de ces quatre rencontres ne garantit une victoire aux Buffalos.

Au club, tout le monde redoute de revivre le cauchemar de l'an dernier. La saison passée, La Gantoise n'avait pris que 3 points sur 30 lors des Champions' Play-offs, sans exister. Cette année, Rik De Mil estime que ses joueurs ont souvent bien joué et qu'ils auraient pu récolter plus de points.

Des grosses ambitions au départ

Avant de débuter les Play-Offs, l'entraîneur savait que la tâche serait immense. "On veut faire mieux que l'an dernier", avait-il déclaré. Il faut dire que c'était difficile de faire pire.

Le club s'était préparé à fond avec un objectif clair : l'Europe. "Une équipe comme La Gantoise devrait jouer les Champions' Play-offs, même si ce n'est pas arrivé tous les ans récemment. On veut peser sur la compétition et décrocher notre ticket européen."

Tout donner pour l'Europe ?

La Gantoise veut jouer sans complexe. "On doit viser le plus haut possible. Un joueur doit toujours regarder vers le haut", estime De Mil. Il reconnaît que l'écart avec le top 3 est important.

Lire aussi… Malines décroche sa première victoire en Play-Offs : la Gantoise de Rik De Mil à l'arrêt

À la mi-parcours de ces play-offs, c'est évident que la quatrième place est le maximum espéré. Cela offrirait l'Europe si l'Union gagne la Coupe, ou un match de barrage si c'est Anderlecht qui l'emporte.

Avec 3 points sur 18, le moral n'est pas au top. Le seul point positif, c'est que Malines et Anderlecht ont aussi un calendrier compliqué et vont perdre des points.

Du coup, une seule victoire pourrait suffire pour finir cinquième et arracher un barrage contre le vainqueur des Europe Play-offs. La Conference League est le seul horizon possible.

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