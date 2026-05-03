"Il est grand temps de donner une bonne leçon à cet homme" : un ancien arbitre de Pro League tacle Burgess

Réduite à dix dès le début, l'Union Saint-Gilloise s'est inclinée 2-1 à Saint-Trond et a relancé la course au titre.

L'Union Saint-Gilloise s'est compliquée la tâche toute seule et repart avec une défaite 2-1 face à Saint-Trond. Kevin Mac Allister a vu rouge dès le début du match et plombe son équipe dans la course au titre.

À dix contre onze pendant presque toute la rencontre, l'Union a dû s’accrocher. Les Bruxellois ont subi. Beaucoup d'efforts, mais peu de maîtrise.

Burgess est-il allé trop loin ?

Frustré, le capitaine Christian Burgess a explosé face à l'arbitre Jan Boterberg. Pour l'Anglais, ce rouge était prémédité et injuste. "L'arbitre avait très envie de nous donner la rouge. Je ne sais pas ce qui se passe en coulisses. Il n'y a pas rouge, mais jaune. Je ne suis pas content des décisions."

Gumienny recadre le capitaine de l'équipe

L'ancien arbitre Serge Gumienny a été très critique dans Het Belang van Limburg. "Il remet en cause la crédibilité du championnat. Si j'étais le parquet fédéral, je ne laisserais pas passer ça. Il est grand temps de donner une bonne leçon à cet homme."

Lire aussi… "Anti-football" ? L'Union Saint-Gilloise répond›

Avec deux points d'avance, le tapis rouge est déroulé pour le Club de Bruges. Les Blauw en Zwart pourraient s'emparer de la tête des Champions Play-Offs ce dimanche, mais les Brugeois devront battre Anderlecht.