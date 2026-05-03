"C'est plutôt Rik De Mou" : le coach de la Gantoise pris pour cible après ses déclarations

La Gantoise se déplace à Malines avec l'obligation de réagir pour rester dans la course à l'Europe. Les propos de Rik De Mil n'ont pas laissé indifférent et ont fait réagir après la défaite contre Bruges.

Il y a du pain sur la planche pour La Gantoise après un maigre 3 sur 15 dans ces Champions' Play-offs. Une victoire sur le terrain de Malines leur permettrait de se rapprocher de la cinquième place et de continuer à croire à une qualification européenne.

C'était et c'est l'objectif de La Gantoise et de son coach, Rik De Mil. Ce dernier s'était exprimé sur le Club Brugge KV après la défaite de la semaine dernière. "Avec un tel effectif, ils se doivent d'être champions."

Le Club de Bruges sera-t-il champion ?

Une déclaration qui ne fait pas l'unanimité. Certains estiment qu'elle est mal placée. "Moi, j'ai connu un autre état d'esprit à Gand avant un match contre Bruges", a réagi Stijn Stijnen dans l'émission Ongefilterd.

Un surnom pour Rik De Mil

J'ai vu une équipe résignée. Il n'y avait pas la grinta nécessaire pour faire tomber Bruges. Et j'ai une proposition : pour moi, Rik De Mil, c'est plutôt Rik De Mou", a-t-il ajouté.

Les propos de De Mil ne passent pas. "Tu as vu le match : Bruges a été solide, mais pas supérieur. Et après, il dit qu'ils doivent être champions. Il l'a déjà fait avant, donc ce n'est pas une surprise."



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"Ceux qui connaissent le football savent comment ça fonctionne. Ivan Leko l'a bien pris, mais ça ne se fait pas. Tu minimises ta propre prestation et tu mets ton collègue dans une position délicate, comme si le titre était normal. Franchement, c'est limite."