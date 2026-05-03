Après des années difficiles, un Diable Rouge veut se poser et rester dans son club la saison prochaine

Albert Sambi Lokonga a enfin trouvé son bonheur. Après des saisons compliquées à Arsenal et Séville, l'ancien capitaine d'Anderlecht est épanoui à Hambourg.

Le transfert d'Albert Sambi Lokonga du RSC Anderlecht à Arsenal en 2021 avait surpris : les Gunners avaient mis plus de 17 millions d'euros sur un joueur qui ne paraissait clairement pas prêt pour passer un tel cap dans sa jeune carrière. Le début d'une galère de plusieurs saisons.

Arsenal a en effet prêté Sambi Lokonga à Luton Town et Crystal Palace, où il a connu un succès mitigé, et après avoir grappillé un peu de temps de jeu chez les Gunners (39 matchs tout de même), le Belge est envoyé à Séville. Là, il retrouve un peu de temps de jeu, après avoir été gêné par de nombreuses blessures en Angleterre.

L'été passé, Arsenal se sépare de Sambi pour une bouchée de pain. Et en Allemagne, enfin, l'ancien capitaine du RSC Anderlecht a éclos. Cette saison, Sambi Lokonga a disputé 24 matchs de Bundesliga, inscrivant 5 buts et s'imposant comme un titulaire important malgré, encore une fois, quelques petits pépins physiques.

Sambi Lokonga veut rester au HSV

Dans une interview accordée au Hamburger Abendblatt, un quotidien hambourgeois, Albert Sambi Lokonga a affirmé son intention, cette fois, de se poser. "Le plus important était de pouvoir jouer régulièrement afin de retrouver mon meilleur niveau, et c'est ce qui s'est passé au HSV. Le plan a fonctionné", se réjouit-il.

Et alors qu'à 26 ans, il paraît enfin épanoui et peut-être prêt à passer un palier, Sambi Lokonga ne compte plus bouger. "Il y a un projet ici et je m'y sens bien, c'est ce qui compte le plus à mes yeux. J'ai souvent dû déménager ces dernières années... On ne sait jamais ce qui va se passer mais je cherche de la stabilité et du bien-être désormais. C'est ce que j'ai à Hambourg", conclut le Diable Rouge (2 caps).





En attendant le mercato estival, Sambi Lokonga restera attentif à un éventuel coup de fil de Rudi Garcia. Sa dernière sélection remonte à 2024, mais récemment, l'ex-Gunner restait optimiste concernant ses chances, dans un secteur toutefois surchargé.