Watford impitoyable : Edward Still viré après trois mois

Le passage d'Edward Still à Watford est terminé. Arrivé avec des promesses, le technicien belge quitte le club bien plus tôt que prévu. L'instabilité est devenue la norme, quatorze entraîneurs en un peu plus de six ans.

Les chemins de Watford et d'Edward Still se séparent. Ce dimanche matin, l'aventure a pris fin via un communiqué publié sur les réseaux sociaux par le club, qui évolue dans les bas-fonds de Championship.

Watford FC limoge Edward Still et Karim Belhocine

"Watford FC a mis fin ce matin à sa collaboration avec l'entraîneur principal Ed Still. L'entraîneur de l'équipe première Karim Belhocine a aussi quitté le club. Nous leur souhaitons à tous les deux le meilleur pour la suite de leur carrière", a communiqué Watford.

Watford FC have this morning parted company with Head Coach Ed Still.



First Team Coach Karim Belhocine has also left the club.



We wish them all the best in their future endeavours. pic.twitter.com/h0lK2BlgqR — Watford Football Club (@WatfordFC) May 3, 2026

Edward Still n'était arrivé à Watford FC qu'en février. À 35 ans, il avait quitté le poste qu'il occupait, succédant à Besnik Hasi, pour partir très rapidement en Angleterre et signer un contrat jusqu'en 2028 avec Watford.

Il y a quelques jours, l'information circulait que l'histoire se terminerait après cette saison pour Still avec les Hornets, mais les événements se sont accélérés. Les objectifs ne seraient pas atteints.





Watford FC reste un véritable cimetière des entraîneurs en Championship

L'objectif, c'étaient les Play-Offs. Ce week-end, lors de la dernière journée, Watford s'est incliné 0-4 contre Coventry City : l'équipe n'a terminé qu'à une modeste 19e place, ne devançant la zone de relégation que de six points. La situation ne s'est pas améliorée depuis l'arrivée de Still et Belhocine au club anglais. Peut-être même l'inverse : une chute libre.

Avec à peine trois victoires en quinze matchs et, plus récemment, une série de huit rencontres sans le moindre succès, Watford a dégringolé au classement. Le club confirme sa triste réputation de cimetière des entraîneurs. Still était le troisième coach de la saison.