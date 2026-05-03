L'un des talents les plus prolifiques du RWDM va passer un test à Anderlecht

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'un des talents les plus prolifiques du RWDM va passer un test à Anderlecht
Photo: © photonews

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Le RWDM devrait perdre l'un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Théo Pungu s'est désaffilié du club de Molenbeek, et va passer un test au RSC Anderlecht.

La situation compliquée du RWDM Brussels en coulisses, où on ne sait toujours pas si la faillite pourra être évitée et si, le cas échéant, le club évoluera en D1 ACFF ou pourra être maintenu en Challenger Pro League si la plainte à l'encontre de la réforme de la Pro League aboutit, n'incite pas à l'optimisme.

Résultat : certains jeunes préfèrent probablement plier bagage et se trouver un club plus stable. C'est apparemment le cas de l'un des plus grands talents du centre de formation du RWDM, Théo Pungu (16 ans). 

Selon les informations de Sudinfo, Pungu se serait tout bonnement désaffilié du club de Molenbeek. Il devrait effectuer un test au RSC Anderlecht la semaine prochaine. 

43 buts avec les U18 et U21 du RWDM 

Théo Pungu n'a que 16 ans mais évoluait avec les U18 et même occasionnellement les U21 du RWDM cette saison. Et ses statistiques parlent pour lui : il a ainsi inscrit 43 buts en 55 matchs avec les jeunes molenbeekois.

S'il rejoint Anderlecht, ce sera un troisième club bruxellois pour Théo Pungu qui est également passé par le centre de formation de l'Union Saint-Gilloise. Il intégrerait probablement les U18 du RSCA, avant éventuellement de tenter de se faire une place au sein du noyau des Futures. 

Lire aussi… Le choc était violent : Anderlecht et le Club de Bruges retiennent leur souffle

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