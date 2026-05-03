"Dieu sait ce qu'il se passe en coulisses" : furieux, Christian Burgess se lâche sur l'arbitrage

Christian Burgess fulminait après la défaite de l'Union Saint-Gilloise à Saint-Trond. Le défenseur anglais s'est fendu de quelques solides tacles aux Trudonnaires et au corps arbitral à l'issue de la rencontre.

Hier soir, le ciel est tombé sur la tête des Unionistes. Entre la carte rouge précoce de Kevin Mac Allister, l'ascenseur émotionnel de la fin de match, les suspensions d'Adem Zorgane et Christian Burgess à venir (en plus de celle de Mac Allister), la débauche d'efforts consentis pour rien, le déplacement au Stayen pourrait bien être le tournant des Playoffs.

Christian Burgess a ainsi servi aux journalistes présents quelques sorties qu'il ne réserve que pour les grandes occasions, taillant un costard à l'arbitrage et à l'adversaire du soir. C'est d'abord l'homme en noir qui en a pris pour son grade.

L'Union en a gros sur la patate

"Je lis sans cesse que l'Union a toujours de la chance. Vous voulez parler de ce qu'il s'est passé ici ? Visiblement, l'arbitre avait très envie de nous donner la rouge. Dieu sait ce qu'il se passe en coulisses… Concernant Kevin (Mac Allister), il n'y a pas rouge, mais toujours jaune. C'est pareil pour Adem Zorgane et moi, nous n'aurions pas dû prendre de carte", déplore-t-il au micro de DAZN.

"Je ne suis pas content des décisions, mais je reste très fier de mon équipe. Je suis fier de la façon dont nous avons continué à nous battre jusqu'au bout. Nous avons fait preuve de caractère. L'ADN de l'Union. Un résultat juste aurait été un 1-1. Nous avons encore tout en main. Il n'y a aucune panique", poursuit Burgess.





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Pourtant, les Saint-Gillois semblent avoir pris un coup sur la tête. Que ce soit parce que le Club de Bruges pourrait prendre la tête du classement dès aujourd'hui ou parce que l'Union sera déforcée lors du prochain match contre Malines : "Que nous accumulons progressivement un grand nombre de joueurs blessés et suspendus ? Eh bien, nos joueurs qui ont déjà deux cartons jaunes semblent tous en recevoir. C’est curieux, non ?", s'interroge-t-il, acerbe.

Le défenseur anglais avait fait le tour en matière d'arbitrage, il a conclu en félicitant Saint-Trond...à sa manière : "Je suis content pour eux qu'ils aient enfin réussi à prendre des points contre nous. Il leur a quand même fallu un peu de chance. Comme ce penalty à la 97e minute, alors que je croyais qu'il ne restait que 6 minutes de temps additionnel. Nous quittons le terrain la tête haute. Ce n'est peut-être pas le cas pour certains des joueurs de l'équipe adverse".