"Il y a quelque chose à aller chercher" : Vincent Euvrard affiche ses ambitions après la victoire du Standard

Le plan de Vincent Euvrard était parfait si on ne compte pas les vingts premières minutes de la rencontre. Le Standard a corrigé l'Antwerp au Bosuil.

Le succès du Standard de Liège sur la pelouse de l'Antwerp n'a pas fait oublier le début de match compliqué. Pendant un bon moment, les Liégeois ont subi et ont tenu grâce à leur gardien.

Petit à petit, le match a changé de visage. Le Standard a commencé à mieux ressortir les ballons, à poser le jeu, et à se montrer beaucoup plus efficace dès qu'une occasion se présentait.

Trois buts avant la pause

Le coach du Standard s'est exprimé après la rencontre au micro de DAZN. "On n'a pas bien commencé, on a eu besoin d'un très bon Epolo, qui fait deux arrêts cruciaux. Ensuite, on a été très efficaces dans nos temps forts, des deux côtés du terrain."

La suite a été plus maîtrisée, "En seconde mi-temps, on voulait bien repartir, surtout après avoir vu le scénario de Westerlo-Louvain. Le quatrième but est très important." Le Standard a marqué cinq buts en 62 minutes.

Le meilleur match du Standard cette saison ?

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Euvrard garde la tête froide même si le score est large. "On finit à 5-0, on aurait même pu marquer plus, et on a bien géré le match. C'est positif de retrouver de la solidité défensive avec notre premier Clean Sheet des Play-Offs. On a gagné trois matchs, il y a quelque chose à aller chercher, mais le plus important commence maintenant."