Une saison pour Anderlecht et puis s'en va ? "Je ne serais pas surpris s'il y avait déjà des offres cet été"

Le RSC Anderlecht risque d'encore devoir tout reconstruire cet été : de nombreux joueurs sont sur le départ. Et même ceux qui ne sont pas à vendre pourraient attirer les regards.

Nathan Saliba est l'une des grosses réussites d'Olivier Renard en tant que directeur sportif du RSC Anderlecht. Le Canadien était arrivé pour 2 millions d'euros et s'est rapidement imposé comme un titulaire régulier et prometteur. Pourtant, il ne fait pourtant pas partie des joueurs autour desquels circulent le plus de rumeurs de transfert.

Alors que la fin de sa première saison complète sous le maillot Mauve & Blanc approche, Saliba ne pousse en tout cas pas vers un départ. Het Laatste Nieuws lui a demandé s'il jouerait encore à Anderlecht la saison prochaine. "C'est ce que je pense", a répondu le joueur de 22 ans.

Radzinski s'attend à de l'intérêt pour Saliba

Il s'agissait toutefois d'une interview croisée avec l'un de ses compatriotes, Tomasz Radzinski. L'icône du RSCA est quant à elle moins certaine que Saliba reste. "Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt cet été. Et il peut encore se mettre en évidence à la Coupe du monde", pointe le Canadien. Nathan Saliba compte 13 caps avec le Canada et ira certainement au Mondial "à domicile".

Radzinski croit en tout cas pleinement aux qualités de Saliba et lui prédit un bel avenir. "The sky is the limit. Pour Anderlecht, ce serait dommage, mais pour lui, il serait logique de franchir une étape suivante", estime l'ancien attaquant anderlechtois.

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Un tel départ serait une grosse surprise, Nathan Saliba ayant signé jusqu'en 2029. Mais sa valeur marchande est estimée à 6 millions et pourrait encore grimper s'il dispute une bonne fin de saison et un bon Mondial ; si un club en met 10 ou 15 sur la table, Anderlecht peut-il se permettre de refuser ?