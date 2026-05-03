Réaction "Anti-football" ? L'Union Saint-Gilloise répond

Scott Crabbé, journaliste football
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"Anti-football" ? L'Union Saint-Gilloise répond
Photo: © photonews

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Hier, la nervosité était palpable tant durant la rencontre qu'au coup de sifflet final. Kjell Scherpen reconnaît que la défaite au Stayen fait très mal.

A voir la réaction du staff de l'Union Saint-Gilloise sur le but égalisateur de Kévin Rodriguez dans le temps additionnel, on comprend qu'aller décrocher un point en ayant été copieusement dominé à dix contre onze pendant près d'une heure et demi aurait été célébré comme une victoire, vu l'adversité.

Mais le penalty commis par Massiré Sylla sur la dernière action de la rencontre est venu rendre inutiles et même particulièrement pesants tous les efforts consentis pour revenir dans la rencontre.

Kjell Scherpen avait pourtant donné de sa personne pour empêcher Saint-Trond de passer devant. Mais il a, comme toute l'équipe, dû s'avouer vaincu : "C'est une défaite amère, surtout après notre retour au score. Nous avons bien résisté, mais cela n'a finalement pas été récompensé. Vers la fin du match, c'était à nouveau le chaos, malheureusement. C'est peut-être symptomatique de la journée et de tout ce qui s'est passé", déplore-t-il au micro de DAZN.

Scherpen amer

Le gardien néerlandais est revenu sur les chants 'anti-football' clairement perceptibles dans les tribunes du Stayen. Pas une première cette saison : "Qu'est-ce que le public attendait de nous après ce carton rouge après dix minutes ? Qu'on joue au tiki-taka à dix contre onze ? Bien sûr qu'il fallait défendre. Le public n'est pas toujours très fûté non plus".

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Les supporters limbourgeois ont également copieusement sifflé le portier saint-gillois lorsque ce dernier, vexé par les célébrations de son homologue Leo Kokubo, est venu lui parler à l'issue de la rencontre. "Oui, j'étais frustré, mais je lui ai surtout dit qu'il ne devait pas sortir de ses cages à chaque fois et qu'il gagnerait peut-être à se calmer un peu. Apparemment, ils ne l'ont pas bien pris".

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