Thomas Meunier et Nathan Ngoy impuissants : Lille freiné à domicile

Lille a dominé, mais n'a pas gagné face au Havre 1-1. Un nul frustrant qui complique la course à la Ligue des Champions.

Lille peut beaucoup s'en vouloir. Dominateurs une bonne partie du match, les Lillois ont dû se contenter d'un partage 1-1 face au Havre. Un résultat qui fait leurs affaires mais surtout celles des visiteurs.

Dès le coup d'envoi, le LOSC a mis le pied sur le ballon. Avec Thomas Meunier et Nathan Ngoy alignés dans le onze de départ, les Dogues ont rapidement concrétisé leur domination grâce à Haraldsson.

Une action et un but

Mais le football est parfois cruel... Sur l'une de leurs seules occasions, les Ciel et Marine ont profité d'un moment de flottement pour égaliser de la tête. Lille a gâché son bon travail en quatre minutes.

Le gardien du Havre a sorti le match de sa vie, repoussant tout ce qui bougeait, même les tentatives les plus désespérées de Pardo et ses coéquipiers. Lille a poussé jusqu'au bout, mais le score n'a plus bougé.

La Ligue des champions comme objectif



C'est une très mauvaise opération pour le LOSC, qui perd des points dans la course à la Ligue des Champions. Pour Le Havre, ce point arraché vaut de l'or. Le maintien est presque assuré.