"On a été solides, une vraie équipe aujourd'hui" : le festival de Rafiki Saïd a éteint l'Antwerp

Le Standard de Liège a largement dominé l'Antwerp. Après un début compliqué, les Rouches ont fait preuve de réalisme, portés par un grand Rafiki Saïd.

L'Antwerp a poussé, encore et encore, mais s'est cassé les dents contre Matthieu Epolo. Le portier du Standard de Liège a dégoûté les Anversois. Le Congolais a permis aux Rouches de rester debout avant de punir leur adversaire 0-5.

Rafiki Saïd a envoyé un centre devant le but, Tsunashima s'est jeté pour sauver les meubles mais a fini par tromper son propre gardien. C'est le déclic. Cinq minutes plus tard, Nkada et Saïd s'amusent. Bates a profité d'un cafouillage pour punir la défense anversoise.

On pensait que l'Antwerp allait réagir, mais Saïd avait d'autres plans. Dès la reprise, il élimine son défenseur et envoie un missile au fond des filets. À 4-0, la messe est dite. L'Antwerp essaie de sortir la tête de l'eau...

Rafiki doubleur buteur

À la 62e minute, Saïd profite des boulevards pour s'offrir un doublé et sceller le score. Cette victoire permet de préparer sereinement la réception d'OHL. Malgré ses deux buts, Rafiki Saïd a préféré calmer le jeu après la rencontre.

Il ne faut pas s'emballer d'après lui

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"Le début de match était compliqué, mais on s'est accrochés, et c'est pour ça qu'on gagne. On a été solides, une vraie équipe aujourd'hui. Je suis content, mais le travail n'est pas fini. Le coach nous a dit de profiter, mais surtout de vite se reconcentrer sur le prochain match contre Louvain", au micro de DAZN.