Vincent Kompany l'attend de pied ferme : Luis Enrique ne dort plus avant de retrouver le Bayern

Le PSG a concédé un partage, mais reste en tête de Ligue 1. Tous les regards sont tournés vers Munich, où les Parisiens jouent leur place en finale de Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain a laissé filer deux points contre le FC Lorient 2-2, sans que ça ne change grand-chose. Les Parisiens ont six points d'avance sur le RC Lens et sont en tête avec 70 points.

Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire tourner son effectif. Une manière de gérer les efforts. Le club parisien a un rendez-vous important en tête dans les prochains jours.

Un avantage d'un but

Mercredi, le PSG se déplacera à Munich pour affronter le Bayern. Les Parisiens partiront avec un léger avantage après leur victoire 5-4 à l'aller, mais le défi s'annonce énorme à l'Allianz Arena face à l'équipe de Vincent Kompany.

Luis Enrique a été très clair en conférence de presse. "Au repos ? Non. Les entraîneurs ne se reposent jamais. Tout le temps, on pense au prochain match, aux difficultés qu'on va avoir, comment sont les joueurs. Au repos, non."

Le coach espagnol a reconnu la fatigue liée à ces enchaînements. "Je suis fatigué après les matchs, de la tension qu'il y a, comme d'habitude, comme tous les entraîneurs. Et demain, ce sera le moment de tourner la page vers le Bayern Munich".





Un gros défi en Allemagne

Le technicien se projette vers ce choc décisif. "Ce sera un match très dur, on sait à quel point le Bayern est un sérieux rival. Mais j'ai pleinement confiance en mon équipe. La motivation est au maximum, on est qu'à un pas de jouer une finale de Ligue des champions. Je pense que l'équipe est en forme et on va aller pour gagner."