Hugo Cuypers est inarrêtable en MLS : troisième doublé d'affilée, il devance Lionel Messi !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Hugo Cuypers est inarrêtable en MLS : troisième doublé d'affilée, il devance Lionel Messi !
Photo: © photonews

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Hugo Cuypers ne s'arrête plus. L'ancien attaquant de La Gantoise empile les buts comme à la parade en MLS.

Hugo Cuypers est en mission. Depuis qu'il a été intégré à la présélection de Rudi Garcia, qui lui a ainsi entrouvert la porte de l'équipe nationale, l'attaquant du Chicago Fire empile les buts. La nuit passée, Chicago s'est incliné contre le FC Cincinnati (2-3), mais Cuypers a inscrit les deux buts de son équipe. Il aurait même pu s'offrir un triplé s'il n'avait pas manqué un penalty.

Les chiffres de Cuypers sont impressionnants : avec ce nouveau doublé, son troisième consécutif, l'attaquant belge en est à... 10 buts en 7 matchs de MLS. Il trône dès lors en tête du classement des buteurs en Major League Soccer, et ce alors qu'il a été forcé de manquer trois matchs pour deux petites blessures.

Symbole parlant : avec ce doublé, Hugo Cuypers dépasse même de deux buts un certain Lionel Messi (8 buts), qui a marqué dans la défaite (3-4) de l'Inter Miami contre Orlando City. 

Objectif Coupe du Monde 2026 pour Hugo Cuypers 

Récemment, Cuypers faisait rêver les supporters du Standard : l'attaquant formé à Liège dans sa jeunesse affirmait qu'un retour du côté de Sclessin lui plairait beaucoup. Mais en attendant que cela se produise, l'ancien buteur de La Gantoise a un autre objectif bien fixé en tête : s'inviter in extremis dans le groupe des Diables Rouges pour la Coupe du Monde. 

Si certains profils de joueurs (au hasard, les milieux de terrain et les ailiers) peuvent probablement abandonner l'idée de chiper une place de dernière minute dans les 26 de Rudi Garcia, le poste d'attaquant de pointe est un tout autre cas. Romelu Lukaku en sera mais aura besoin d'une doublure digne de ce nom, et Garcia a peiné à en trouver une au cours de l'année 2025.

Alors que Lucas Stassin n'a pas forcément transformé l'essai pour sa première sélection, que Loïs Openda ne sort pas du trou à la Juventus et que Roméo Vermant est sur le banc plus souvent que sur le terrain avec Bruges, rien n'interdit à Hugo Cuypers de rêver en grand...

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