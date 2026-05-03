Charleroi y croit encore, mais Kohnen est lucide sur ce que les Zèbres doivent faire pour un ticket européen

Charleroi n'avait pas le choix : il fallait gagner contre Genk pour se relancer dans ces Europe Playoffs.

Mission accomplie pour le Sporting Charleroi : avec ces 3 points pris contre le Racing Genk, les Zèbres reviennent à trois points de la tête et donc d'un éventuel barrage pour un ticket européen. Mais désormais, il ne faudra plus lâcher grand chose.

"En deuxième mi-temps, on a montré un autre visage : encore meilleurs avec le ballon et plus agressifs, avec un bloc plus solide. On a bien géré les actions de Genk et on s’est créé des occasions. On a fini par marquer deux buts. Globalement, cette victoire est méritée et je suis très fier des joueurs", déclare Mario Kohnen en conférence de presse dans des propos relayés sur le site officiel du RCSC.

"Avant le match, la question était simple : si on voulait croire en quelque chose, on devait gagner aujourd’hui. Maintenant, il faut continuer et confirmer. Une victoire aujourd’hui est importante, mais si on ne poursuit pas sur cette lancée, ça ne sert à rien".

Kohnen estime que Charleroi aura besoin d'un 12/12

Peu avant cela, au micro de DAZN, Kohnen avait dévoilé ce que, selon lui, Charleroi devait faire pour aller chercher la victoire dans ces Europe Playoffs. "De combien de points nous avons besoin ? De 12/12, je crois", souriait-il.

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Si c'est peut-être un peu pessimiste, le fait est que la lutte sera serrée jusqu'au bout, avec cinq équipes qui se tiennent actuellement en trois points, de Genk et Westerlo (30 points) à l'Antwerp et le Standard (27 mais qui s'affrontent aujourd'hui), jusqu'à Charleroi.