Le Club de Bruges veut devancer Benfica pour le successeur de Joel Ordonez

Le Club de Bruges prépare l'après Ordonez et a coché le nom de Luan Lleshi. Le jeune international kosovar attire Benfica, le CSKA Moscou et l'Austria Vienne, qui suivent le dossier de près.

Le jeune défenseur Luan Lleshi est sur le point de quitter le KF Llapi cet été. Des clubs du Portugal, d'Ukraine, de Suisse et de Belgique s'intéressent au défenseur kosovar U21, rapporte Kosovo Football.

Luan Lleshi (2006) is set to leave KF Llapi this summer, with interest from Portugal, Ukraine, Switzerland, and Belgium, clubs like, Club Brugge, Austria Vienna, CSKA Sofia and Kolos interested in the Kosovo U21 defender. pic.twitter.com/bJKiC6xavW — Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) May 3, 2026

Parmi eux figureraient aussi des clubs belges. Le Club Brugge KV est cité, même si d'autres prétendants pourraient se manifester pour le défenseur central de 20 ans à l'aise des deux pieds.

De nombreuses équipes veulent attirer le jeune Luan Lleshi

La concurrence pourrait venir d'autres pays. L'Austria Vienne, le CSKA Moscou et Kolos sont évoqués par la presse kosovare, Benfica se montrerait très insistant pour le recruter.

Le jeune joueur est sous contrat jusqu'en juin 2028. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande atteindrait environ 175 000 euros, ce qui en ferait une potentielle bonne affaire pour toutes les équipes intéressées.



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Quel club recrutera Lleshi ?

Le dossier est loin d'être bouclé. Jusqu'ici, aucun club n'a déposé d'offre concrète auprès de son club actuel. Le Club de Bruges pourrait tenter d'agir rapidement pour le déloger. Cette saison, Lleshi a disputé 13 rencontres avec son club, huitième du championnat.