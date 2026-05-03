Pas de Belge champion au Portugal : le FC Porto est sacré après 4 ans sans titre national

Le FC Porto a fini le travail ce samedi soir : les Dragons ont battu Alverca et décroché leur 31e titre de champion du Portugal.

Quatre ans sans titre de champion, c'est une éternité pour le FC Porto. Pour la première fois depuis 2022, les Dragons ont été sacrés champions du Portugal ce samedi, après leur victoire (1-0) contre Alaverca. Il s'agit du 31e titre de champion de Porto, club le plus titré du Portugal.

Un but de Jan Bednarek à la 40e minute a suffi pour que le FC Porto retrouve le trône cédé depuis 2022 à Benfica et au Sporting Portugal (deux fois), cette fois relégués respectivement à 9 et 12 points au classement.

La saison 2024-2025 avait été blanche pour le FC Porto, qui n'avait plus remporté de trophée depuis la Coupe du Portugal en 2024.

Pas de titre pour Zeno Debast ou Dodi Lukebakio

Le Sporting CP de Zeno Debast a laissé filer les espoirs de titre national ces dernières semaines avec un bilan de 2/9, dégringolant même à la troisième place. Benfica, avec Dodi Lukebakio, est resté régulier mais ne peut toutefois plus rattraper son grand rival.



Porto a cependant été éliminé en demi-finale de la Coupe du Portugal par le Sporting Lisbonne, et ne pourra donc pas réaliser de doublé coupe-championnat. Le Sporting sera le grand favori de la finale puisqu'il y affrontera Torreense, club de D2.