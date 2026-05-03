Miron Muslic et Moussa N'diaye réussissent où Wilmots avait échoué : Schalke 04 retrouve la Bundesliga

Après deux saisons en D2 allemande, Schalke 04 retrouve l'élite. Miron Muslic, l'ancien coach du Cercle de Bruges, a été l'architecte de la remontée.

Revoilà Schalke 04 dans l'élite allemande : les Konigsblauen ont battu le Fortuna Düsseldorf ce samedi (1-0) et comptent 9 points d'avance sur Paderborn à deux journées de la fin. Ils sont donc sacrés champions et promus en Bundesliga, après trois saisons dans le purgatoire de la 2.Bundesliga.

Trois saisons très compliquées : en 2024-2025, sous la houlette de Karel Geraerts et de Marc Wilmots, alors directeur sportif, Schalke 04 avait même plus longtemps lutté pour éviter la descente en D3 que pour espérer remonter en Bundesliga.

La réussite de Miron Muslic

Cette saison, c'est une autre vieille connaissance de Jupiler Pro League qui a réussi à emmener le club de Gelsenkirchen vers le titre : Miron Muslic. Le Bosnien, ancien entraîneur à succès du Cercle de Bruges, est arrivé en mai 2025 après un passage à Plymouth Argyle où il avait déjà réussi un exploit : celui d'éliminer Liverpool en FA Cup.

Après avoir entraîné en Bundesliga autrichienne, Muslic va donc découvrir la Bundesliga allemande et continue son ascension. Il avait à l'époque fait du Cercle de Bruges l'une des équipes les plus excitantes et énergiques de D1A.

Moussa N'diaye restera-t-il à Schalke 04 ?

Un autre joueur bien connu par chez nous a fêté ce titre : Moussa N'diaye. Le latéral sénégalais est prêté par Anderlecht à Schalke 04, et s'est imposé comme un titulaire incontournable en Allemagne. Les Konigsblauen n'ont pas d'option d'achat et N'diaye devrait donc en théorie retourner au Lotto Park cet été.



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L'arrivée d'un nouvel entraîneur à Anderlecht pourrait changer son statut, mais le RSCA ne fermera pas la porte à un départ définitif... pour le bon prix. Schalke 04 devra mettre une certaine somme sur la table pour se l'offrir, mais une chose paraît claire : N'diaye préférerait rester en Allemagne et découvrir la Bundesliga.