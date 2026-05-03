"On se soutient tous parce qu'on est dans le même bateau" : le Standard de Liège pense à l'Europe

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"On se soutient tous parce qu'on est dans le même bateau" : le Standard de Liège pense à l'Europe

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Le Standard de Liège a fait très mal à l'Antwerp. Un score lourd, construit avec patience après un début de match compliqué.

Le Standard de Liège a battu l'Antwerp 0-5, mais tout n'était pas parfait pour autant. Les Liégeois ont dû s'accrocher en début de match, bousculés par un adversaire dangereux, avant de faire la différence.

"On est dans le même bateau"

Ibe Hautekiet a insisté au micro de DAZN sur l'état d'esprit du groupe après la rencontre. "On est fiers de l'équipe, on se soutient tous parce qu'on est dans le même bateau. Le début de match n'était pas facile, c'est quelque chose à améliorer, mais on a su tenir bon dans les moments difficiles."

Le défenseur a reconnu que l'Antwerp aurait pu faire mal. "L'Antwerp s'est créé des occasions, ils auraient pu marquer, mais on est restés solides et on a su faire la différence de l'autre côté."

Malgré cette victoire, le Standard est concentré sur la suite. Le groupe sait que le plus important arrive dans cette fin de saison en Europe Play-Offs.

Objectif Europe

Lire aussi… "Il y a quelque chose à aller chercher" : Vincent Euvrard affiche ses ambitions après la victoire du Standard
Hautekiet a reconnu que le Standard avait souffert. "Maintenant, le plus important commence pour aller chercher l'Europe. On est déterminés, et avec les supporters derrière nous à domicile, ça peut faire la différence."

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