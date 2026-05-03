Daan Heymans un jour... Diable Rouge ? "Il y a Vanaken à mon poste"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Daan Heymans un jour... Diable Rouge ? "Il y a Vanaken à mon poste"
Photo: © photonews

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Daan Heymans réalise la meilleure saison de sa carrière avec le KRC Genk. Mais est-ce suffisant pour rêver d'un jour devenir Diable Rouge ?

Ce samedi, le Sporting Charleroi a dominé le Racing Genk, et Daan Heymans (26 ans) n'est pas parvenu à trouver le chemin des filets face à son ancienne équipe. Le milieu de terrain genkois s'est pourtant procuré plusieurs occasions concrètes, mais a toujours trouvé Mohamed Koné... ou le poteau sur son chemin. 

Sur l'ensemble de la saison, cependant, Heymans présente des statistiques impressionnantes : il en est déjà à 16 buts et 8 passes décisives en 40 matchs toutes compétitions confondues. Le genre de saison qui, si elle était effectuée par un joueur évoluant en Champions Playoffs, pourrait le placer dans la conversation pour une première sélection avec les Diables Rouges.

Daan Heymans ne pense pas aux Diables Rouges 

Mais l'intéressé n'y pense pas, comme il l'a affirmé dans une interview accordée à Het Belang Van Limburg. "Non, je me concentre pleinement sur Genk. Mais c'est vrai que si j'avais ce genre de statistiques à 22 ou 23 ans, mon nom aurait peut-être été cité", reconnaît-il. 

Le fait que le milieu de terrain soit le poste où Rudi Garcia a le plus l'embarras du choix joue également sur cette résignation. "Il y a également de concurrence à mon poste. Et à ma position, il y a au moins un joueur bien plus fort : Hans Vanaken. Bien sûr, jouer pour l'équipe nationale reste un rêve, mais ce n'est pas mon objectif ultime". 

Lire aussi… Charleroi y croit encore, mais Kohnen est lucide sur ce que les Zèbres doivent faire pour un ticket européen

Heymans, un jour appelé comme Heynen ?

Daan Heymans a-t-il raison d'être pessimiste ? Factuellement, il est difficile de lui donner tort : si des garçons comme Albert Sambi Lokonga ou Mandela Keita, déjà sélectionnés par le passé, n'ont jamais eu les faveurs de Rudi Garcia, il sera difficile pour Heymans de se faire une place en disputant les Europe Playoffs avec le Racing Genk. 

L'argument de l'âge a du sens : plusieurs milieux de terrain comme Nathan De Cat ou Romeo Lavia sont des options à plus long terme pour les Diables Rouges. Mais un Sambi Lokonga a pu être récemment cité comme Diable potentiel... et a en réalité le même âge que Daan Heymans. Charles Vanhoutte a 27 ans et a été appelé par Garcia l'année passée - il est d'ailleurs encore considéré comme gravitant autour du noyau. Bref : un peu comme Bryan Heynen, qui a fini par être appelé pour l'ensemble de son oeuvre, Heymans peut garder espoir... 

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