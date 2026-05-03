Anderlecht a passé discrètement plusieurs jours à Paris : voici pourquoi

Anderlecht affronte le Club de Bruges dimanche soir, un duel important pour les deux équipes, avec en ligne de mire les tickets européens et le titre de Champions' Play-offs. Anderlecht s'est préparé à fond.

Le 14 mai, Anderlecht disputera la finale de Coupe de Belgique contre l'Union Saint-Gilloise, avec l'objectif de tout donner pour décrocher un ticket européen. Mais si ce derby bruxellois tourne mal, alors il faudra prendre le maximum de points en Champions' Play-Offs.

Anderlecht met tout en œuvre à l'approche du duel contre le Club de Bruges

La 4e place donne accès à l'Europe si l'Union remporte la Coupe. Une victoire contre le Club de Bruges pourrait s'avérer précieuse pour les Mauves. Nathan De Cat pourrait de nouveau être disponible, un retour qui ne serait pas négligeable.

Cette semaine, les Bruxellois ont mis le paquet pour préparer au mieux la rencontre face au Club de Bruges. Avec un stage de deux jours ou une activité de teambuilding si vous préférez, car ce qui s'y est passé n'est pas très clair.

Anderlecht est parti deux jours à... Paris

Ce qui est sûr, selon Het Nieuwsblad, c'est le lieu pour le moins original choisi pour ce stage. Le groupe anderlechtois s'est envolé pour quelques jours à... Paris, la capitale française.

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Prendre l'air, changer d'environnement ? Cela peut aider à évacuer un peu la pression. Reste à voir si ça portera ses fruits contre le Club de Bruges ce dimanche soir à 18h30 au Lotto Park.