Malines décroche sa première victoire en Play-Offs : la Gantoise de Rik De Mil à l'arrêt

Malines a battu La Gantoise 1-0 et signe sa première victoire en Champions' Play-Offs. La Gantoise s'enfonce après un penalty manqué et est dernier du classement.

Le choc des mal-classés des Champions' Play-offs a tourné à l'avantage du KV Mechelen ce dimanche après-midi. Malines a débloqué son compteur en faisant tomber la Gantoise de Rik De Mil.

Un seul but dans la rencontre

Le seul but du match est tombé à la 16e minute, signé Boersma. Ce petit avantage a suffi aux Malinois pour tenir jusqu'au bout et s'offrir leur toute première victoire dans ces Play-Offs, après une série de résultats compliqués.

Un pénalty manqué

Kadri avait l'occasion d'égaliser et de relancer son équipe à la 69e minute, mais il a manqué son penalty. Un échec qui fait très mal et qui résume la poisse des Buffalos en ce moment.

Un bilan catastrophique

Le bilan devient catastrophique pour De Mil, aucune victoire en six matchs de Play-Offs. Avec trois points pris sur dix-huit, son équipe n'avance plus et se retrouve seule à la dernière place du classement avec 26 unités.

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Malines respire et grimpe à la 5e place avec 27 points. Une belle opération pour le moral du groupe. La fin de saison s'annonce très pénible pour La Gantoise.