Alerte rouge pour un Diable Rouge : un titulaire relégué sur le banc à moins de deux mois du Mondial

Arthur Theate perd du terrain à Francfort au pire moment. Moins utilisé par son coach, le Diable Rouge paie les pots cassés d'une défense qui prend l'eau.

Arthur Theate n'a plus la cote à l'Eintracht Francfort. Le défenseur belge a encore commencé sur le banc, pour la deuxième fois de suite. Sa dernière apparition remonte au 18 avril, lors de la victoire 1-3 face à Leipzig.

Theate sur le banc

Un choix assumé par son entraîneur Albert Riera. L'Espagnol a décidé de changer ses plans derrière. Avec Theate, Francfort a encaissé 50 buts en 23 matchs. Sans lui, la défense est beaucoup plus solide.

D'après le média allemand BILD, le climat est tendu et le vestiaire ne serait pas serein. Le coach ne ferait pas l'unanimité et la communication poserait problème avec plusieurs joueurs.

Le Mondial commence dans un mois et demi

Le timing est délicat pour Arthur Theate. Le défenseur est un élément important des Diables Rouges. Rudi Garcia compte sur lui pour le Mondial qui approche à grands pas. La Belgique débutera face à l'Égypte le 15 juin.



Mais en restant sur le banc, le Belge risque de manquer de rythme. Et à ce niveau, ça peut vite se payer. La situation n'est pas idéale à quelques mois du plus grand tournoi du monde.