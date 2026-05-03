Le Barça pourrait faire un cadeau à Sébastien Pocognoli : l'AS Monaco a une belle carte à jouer

Décisif avec l'AS Monaco, Ansu Fati enchaîne les buts, mais le Barça ne compte plus sur lui. Le club peut lever une option d'achat et pourrait profiter de la situation cet été.

Ansu Fati s'est fait une place à l'AS Monaco. Ce samedi à Metz, c'est lui qui a fait la différence avec le but de la victoire 2-1 dans le temps additionnel. Presque une habitude cette saison, l'Espagnol a marqué dix buts en Ligue 1 et onze toutes compétitions confondues.

Le Barça n'en veut plus

Pourtant, malgré ce retour en forme, le FC Barcelone ne souhaite pas le voir revenir à la fin de la saison, selon le journaliste Fabrizio Romano. Le Barça cherche à alléger sa masse salariale. Il n'y aura pas de place pour lui la saison prochaine.

❤️🤍 Ansu Fati has reached 11 goals this season with AS Monaco in Ligue1. ✨



Barcelona are not planning to bring him back, as @laiatudel reported. pic.twitter.com/zFAKBXxdcN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2026

Cette situation pourrait faire les affaires de Monaco, qui a une option d'achat fixée à 11 millions d'euros. L'ASM pourrait essayer de faire baisser le prix, sachant que Barcelone est pressé de le vendre.

Paradoxalement, ces performances ne suffisent pas à lui rouvrir les portes de la sélection espagnole. Absent de la Roja depuis 2023, il fait face à une génération qui a pris de l'avance.





Tout dépendra de Monaco. Le joueur se sent bien sur le Rocher, le contexte lui convient. Et avec un Barça ouvert à la discussion, il y a peut-être un coup à faire cet été.