Presque comme Vincent Kompany : "Je voulais une réaction en deuxième période"

Passer de 0-3 à 3-3, c'est beau. Pourtant, Issame Charaï a des regrets. Il aurait voulu que Westerlo aille jusqu'au bout, comme le Bayern de Kompany l'a fait récemment.

Il y a tout juste une semaine, le Bayern Munich créait la sensation en Allemagne : menés 3-0 à la mi-temps par Mayence, les Bavarois l'avaient emporté 3-4. Cet exploit a fait le tour du monde et a été suivi en Belgique, où l'on observe de très près les exploits de Vincent Kompany.

On pourrait penser que ce genre de scénario n'arrive qu'à l'étranger, mais la Jupiler Pro League nous a prouvé le contraire ce samedi lors du match entre Westerlo et OHL. Westerlo était absent et s'est retrouvé mené 0-3. Les locaux ont réussi l'impensable en remontant le score jusqu'à 3-3.

Westerlo a montré du caractère après la pause

"En première mi-temps, on ne créait rien et on perdait tous nos duels", a analysé Issame Charaï, l'entraîneur de Westerlo, au micro de Sporza. Mais au retour des vestiaires, le match a basculé et Westerlo a pris le dessus. "Je voulais une réaction en deuxième période et elle est venue."

L'entraîneur regrette un petit détail : "C'est dommage de ne pas avoir arraché la victoire à la fin." Il fait référence à l'énorme occasion de l'Américain Bryan Reynolds à la 96e minute.

Une remontage qui ne rapporte qu'un point



Finalement, Louvain repart avec un partage. Westerlo a réalisé une magnifique "remontada", mais n'a pas réussi à faire aussi bien que le Bayern en s'imposant. Demandez aux fans de Liverpool : en 2005, ce scénario leur avait permis de soulever la Ligue des champions après une séance de tirs au but mémorable face à l'AC Milan.