🎥 Malines peut compter sur son héros, La Gantoise en subit les conséquences : "C'était à moi de réagir"

Quand on entend "Eviva España" à Malines, on sait qui a fait la différence. Nacho Miras a arrêté le penalty de Kadri et a offert la victoire aux siens.

Nacho Miras a joué le rôle qu'il affectionne tant. "J'aime être le héros", avoue-t-il avec un grand sourire. "Plus tôt dans la saison, j'étais souvent sur la trajectoire des penaltys, mais je n'en avais arrêté qu'un seul. Évidemment, j'analyse les tireurs avec l'entraîneur des gardiens, Stef Pauwels. Kadri aime attendre le dernier moment, mais je sentais qu'il allait frapper là."

L'Algérien a visé le coin droit de Miras. "Il tire la plupart de ses penaltys de ce côté-là. J'ai suivi mon instinct, car parfois, en tant que gardien, on réfléchit trop. Lors des derniers matchs, j'ai commis des erreurs, il faut savoir le dire." Miras pense à sa boulette contre Saint-Trond. "C'était une erreur inhabituelle de ma part. Je n'en ai pas connu beaucoup dans ma carrière."

Miras est très strict avec lui-même

La semaine a été compliquée pour lui. "Enchaîner les défaites et encaisser dix buts en deux matchs, ça fait mal. Avant ces rencontres, je ne pensais pas être le meilleur gardien du monde, et après, je ne me trouvais pas le plus nul. C'était à moi de réagir. Personne n'est plus exigeant avec moi que moi-même."

📛 | Nacho Mirás stopt de penalty van KAA Gent en voorkomt de gelijkmaker! 🧤🧱 #KVMGNT pic.twitter.com/WlbEKTUqlB — DAZN België (@DAZN_BENL) May 3, 2026

L'entraîneur Fred Vanderbiest n'est pas surpris par la force mentale de Miras. "Tout le monde fait des erreurs un jour ou l'autre. Si je devais remplacer chaque joueur qui se loupe, je ferais quatre ou cinq changements par match. N'oubliez pas que Nacho nous a rapporté dix ou douze points cette saison. Il sent que tout le monde lui fait confiance et, aujourd'hui, il nous le rend au centuple."



Lire aussi… Le fiasco de la saison passée plane sur La Gantoise : Rik De Mil en grande en difficulté›

Un arrêt fantastique du gardien

C'est plus facile de soutenir un joueur qui réalise une telle saison. "Je ne vais pas m'acharner sur quelqu'un parce qu'il fait une ou deux petites fautes. En tant que joueur, il faut savoir passer au-dessus. Cela fait partie du métier de pro. Ce ne sont pas des gamins. Nacho sort ce penalty de façon fantastique, car je ne trouvais pas qu'il était si mal tiré."