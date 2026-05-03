"Quand tu es habitué à avoir l'arbitrage avec toi..." : Vrancken tacle l'Union après la victoire du STVV

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Quand tu es habitué à avoir l'arbitrage avec toi..." : Vrancken tacle l'Union après la victoire du STVV
Photo: © photonews

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Saint-Trond est venu à bout de l'Union au terme d'un match fou : les Canaris ont obtenu un penalty à la... 100e minute de jeu pour faire 2-1. Côté USG, on crie au scandale, mais Wouter Vrancken préfère en rire.

Voir Kevin Mac Allister demander que la VAR révise son intervention sur Ilias Sebaoui qui lui vaut un carton rouge totalement mérité à la 12e minute de jeu était presque gênant ; lire que Christian Burgess, après la rencontre, a le culot de s'en prendre à l'arbitrage est plutôt drôle aussi. Alors du côté de Wouter Vrancken, on préfère en rire après la victoire trudonnaire contre l'Union Saint-Gilloise (2-1).

"Quand tu es habitué depuis le début de la saison à avoir l'arbitrage de ton côté, c'est embêtant quand ça ne fonctionne plus", lâche le coach trudonnaire au micro de DAZN après la rencontre. "Ils peuvent encore s'estimer heureux d'avoir terminé à 10, car Van de Perre et Burgess aussi auraient pu prendre un deuxième carton jaune".

Sylla a également commis une grosse faute sur Rihito Yamamoto, qui a dû être emmené à l'hôpital. "C'était une faute horrible. J'espère que tout ira bien pour lui. Il a été emmené à l'hôpital, il ne savait plus où il était", s'inquiète Vrancken. 

L'Europe ne peut plus échapper à Saint-Trond ou presque 

Avec cette victoire, STVV est bien installé à la troisième place au classement. "L'Europe ne peut presque plus nous échapper, et cette équipe le mérite", se réjouit Wouter Vrancken, qui a donné deux jours de congé à ses joueurs après cette belle victoire face au leader. 

Lire aussi… "Anti-football" ? L'Union Saint-Gilloise répond
L'USG peut d'ailleurs perdre ce statut de leader si ce dimanche, le Club de Bruges l'emporte au RSC Anderlecht (coup d'envoi à 18h30). Un véritable tournant dans la course au titre, alors qu'il y a quelques semaines seulement, on pensait que l'Union faisait un grand pas vers le titre en battant les Blauw & Zwart...

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