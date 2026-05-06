Voilà qui succédera à Antoine Sibierski, nouveau directeur sportif d'Anderlecht, à l'ESTAC Troyes

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Voilà qui succédera à Antoine Sibierski, nouveau directeur sportif d'Anderlecht, à l'ESTAC Troyes
Photo: © photonews

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L'ESTAC Troyes s'est séparé d'Antoine Sibierski plus tôt que prévu, avant même de fêter officiellement la montée en Ligue 1. Mais le travail du Français est indéniable, et il faut donc trouver la bonne personne pour le remplacer.

La fin de l'histoire ne doit pas faire oublier à quel point elle a été belle. Si l'ESTAC Troyes et Antoine Sibierski ont vu leurs chemins se séparer prématurément et dans la tension, le Franco-Polonais ne s'entendant plus du tout avec sa direction, son travail pour ramener Troyes en Ligue 1 a été colossal.

Sibierski a en effet professionnalisé l'ESTAC, et appris très rapidement à travailler avec un budget limité (malgré le soutien, plus logistique que financier, du City Football Group) pour reconstruire le club, qui a un temps flirté avec la descente en National (la D3 française).

Résultat : cette saison, Troyes a été l'une des sensations de Ligue 2, et retrouvera l'élite française dès la saison 2026-2027. C'est ce genre de résultats qu'espère connaître le RSC Anderlecht, qui s'est saisi de l'opportunité Sibierski pour remplacer Olivier Renard.

Un homme du City Football Group pour remplacer Sibierski à Troyes

Restait une question : qui remplacera Antoine Sibierski à l'ESTAC ? Le City Football Group aurait donné la réponse. Selon les informations de Foot Mercato, c'est en effet l'Irlandais Brendan McFarlane, 32 ans à peine et recruteur à Manchester City, qui sera chargé du rôle de directeur sportif intérimaire troyen.

Intérimaire, car à moyen terme, l'objectif est de nommer un homme d'expérience ; McFarlane devrait assurer la transition et préparer les échéances à court terme, afin de planifier le mercato estival et l'intersaison. L'ESTAC s'attend en effet à un été agité avec du mouvement sortant mais surtout entrant pour préparer au mieux la remontée.

McFarlane est recruteur à Manchester City, et a travaillé en tant que responsable du recrutement de Toulouse de 2021 à 2023. Il est donc parfait bilingue français-anglais. Avant cela, de 2017 à 2021, il était recruteur à Brentford. 

Du côté du RSCA, la conférence de presse d'Antoine Sibierski sera à suivre sur le site officiel du club, dès 14h ce mercredi. Vous pourrez en lire les extraits les plus intéressants sur Walfoot.be. 

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