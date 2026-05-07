Incroyable situation au Real Madrid : bagarre entre coéquipiers, un joueur a fini à l'hôpital !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Incroyable situation au Real Madrid : bagarre entre coéquipiers, un joueur a fini à l'hôpital !
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Ca ne s'arrange pas au Real Madrid. Alors que ce mercredi, une bagarre avait éclaté entre Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, les deux joueurs ont remis le couvert le lendemain, cette fois de manière bien plus virulente.

Situation absolument folle au Real Madrid, où la tension est à son comble après une nouvelle bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Ce mercredi déjà, les deux joueurs s'étaient battus après un entraînement et avaient dû être séparés par leurs coéquipiers, rapportait le quotidien espagnol Marca. 

Et au lendemain de cet incident, qui avait déjà été qualifié d'assez violent, rebelote : Tchouaméni et Valverde se seraient à nouveau battus, forçant à nouveau l'intervention de leurs coéquipiers. Et cette fois, les choses ont dégénéré au point où Federico Valverde a dû être emmené à l'hôpital pour s'y faire poser des points de suture. 

Tout serait parti d'un refus d'Aurélien Tchouaméni de serrer la main de l'Uruguayen au lendemain de leur dispute initiale. Durant la séance d'entraînement qui a suivi, Valverde aurait multiplié les tacles sévères à l'encontre de l'international français, qui a fini par craquer et s'emporter. 

Marca affirme que cet incident était "bien plus grave" que celui qui avait éclaté la veille, pourtant déjà décrit comme "du jamais vu" par certaines sources proches du vestiaire madrilène. Une réunion de crise d'urgence aurait été convoquée par la direction merengue.

Le Real Madrid est dans la tourmente 

Ce n'est que le dernier événement d'une longue liste : le Real Madrid semble véritablement au bord de l'implosion. Récemment, une altercation avait déjà éclaté entre Antonio Rüdiger et Alvaro Carreras, tandis que Kylian Mbappé a fait la une des médias pour une escapade apparemment non-prévue avec sa petite amie en Italie.

Thibaut Courtois, qui n'est pas impliqué directement dans les tensions à l'intérieur du vestiaire, aurait même signalé à sa direction que certaines attitudes de la part de joueurs madrilènes posaient problème. Quelques joueurs n'adresseraient plus la parole à leur coach, Alvaro Arbeloa, qui prendra quoi qu'il en soit la porte en fin de saison. S'il tient jusque là... 

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