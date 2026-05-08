"Je suis Belge, nous sommes pragmatiques" : Kompany réagit à l'élimination du Bayern Munich

Tout peut aller très vite dans le football. Vincent Kompany s'approchait peu à peu d'un statut quasi divin au Bayern Munich. Maintenant que son équipe est éliminée de la Ligue des champions, lui aussi essuie des critiques.

Vincent Kompany devait reprendre la routine des conférences de presse de Bundesliga deux jours après l'élimination en demi-finale de la Champions League. "Il faut tout relativiser. Bientôt, nous rejouerons en Ligue des Champions et nous ferons à nouveau tout pour atteindre la finale et la gagner", commence-t-il.

En attendant, le Bayern se concentre sur le dernier trophée à aller chercher, à savoir la Coupe. Une question revient toutefois : la vision de Kompany n'est-elle pas un peu naïve et ne mène-t-elle pas à encaisser trop de buts? "Je viens de Belgique et, comme en Allemagne, nous y sommes très pragmatiques. Nous n'avons pas une philosophie rêveuse. Nous avons établi un record en Bundesliga avec une différence de buts de +81", rappelle Vincent Kompany.

Kompany estime que tout se joue sur des détails

Pour Kompany, c'est la preuve que son équipe met tout en œuvre pour gagner et, surtout, pour ne pas perdre. "Un match contre le PSG se décide sur les plus petits détails. Bien sûr, nous devons mieux faire certaines choses, mais ce n'est pas comme s'il y avait une différence claire entre eux et nous. Si on regarde les choses de manière rationnelle, on voit que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons travailler les détails pour progresser".

C'est d'ailleurs exactement ce que Kompany compte faire. "J'espère que cela suffira pour réaliser tous nos rêves." Et ce rêve, plus que jamais, c'est la Coupe aux grandes oreilles. Après avoir déjà remporté le titre en Bundesliga la saison dernière, cet exercice sera considéré comme une réussite si le Bayern réalise le doublé. Le 23 mai, il disputera la finale de la Coupe contre Stuttgart.

La victoire en Ligue des Champions sera sans doute la seule chose qui comptera la saison prochaine

Lire aussi… Un cadre du Bayern se blesse pour plusieurs semaines : sa Coupe du Monde est en danger ›

Au Bayern, la barre est toutefois toujours placée très haut. Dans quelques mois, Kompany entamera en principe sa troisième saison à la tête du club allemand. Et il est probable que seule une victoire en Ligue des Champions la saison prochaine sera jugée suffisante.