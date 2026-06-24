Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur"

Dimitri Lavalée, troisième recrue estivale du Standard, s’est exprimé avec joie sur son retour chez les Rouches. Le défenseur central est vu comme un nouveau joueur d’expérience par le directeur sportif Marc Wilmots.

Troisième transfert estival au Standard de Liège. Après l'attaquant Bruny Nsimba, officialisé dès le mois de mars, et le milieu de terrain Laurens Goemaere, le défenseur central Dimitri Lavalée est de retour au bercail.

Double champion d’Autriche avec le Sturm Graz en 2024 et 2025 et vainqueur de la Coupe en 2024, le natif de Soumagne revient là où il a été formé entre 2003 et 2016, avant de connaître ses premières minutes en Jupiler Pro League avec les Rouches.

Ayant refusé une proposition de prolongation de trois saisons au Sturm Graz, Dimitri Lavalée a signé un contrat portant sur les deux prochaines saisons, avec une année supplémentaire en option. Il s’est exprimé dans le communiqué officiel des Rouches.

Dimitri Lavalée commente son retour au Standard

"Je suis très heureux de revenir là où tout a commencé pour moi. Grâce à l’expérience acquise durant mon parcours, je souhaite maintenant aider mon club de cœur à atteindre ses objectifs et je me réjouis de retrouver la ferveur liégeoise", a-t-il déclaré.

Un communiqué dans lequel s’est également exprimé le directeur sportif Marc Wilmots. "Je suis très content de ramener au club un défenseur belge de qualité qui sait jouer dans différents systèmes. Dimitri a l’ADN du Standard et une excellente mentalité. Il a également réussi à s’imposer à l’étranger où il a remporté des trophées et a disputé des matchs de Champions League et d’Europa League. Son expérience sera bénéfique, notamment pour encadrer nos jeunes."



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Une nouvelle arrivée qui montre que la direction du Standard n’a pas chômé en ce début de mercato, avec trois profils intéressants arrivés sans avoir déboursé la moindre indemnité de transfert. Un défenseur latéral (gauche) et un milieu créatif sont également recherchés par le club, qui reste à l’affût de toutes les opportunités.