Mais où sont les T1 ? Après Riemer, Anderlecht mise encore sur un entraîneur adjoint

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Mais où sont les T1 ? Après Riemer, Anderlecht mise encore sur un entraîneur adjoint
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Vitor Bruno est donc le nouvel entraîneur du RSC Anderlecht. Un choix un peu étonnant, car on pensait que les Mauves, cette fois, opteraient pour un "vrai" T1.

Bien sûr, Vitor Bruno a de l'expérience en tant qu'entraîneur principal, nous rétorquerait peut-être Antoine Sibierski. Il a dirigé le FC Porto pendant une demi-saison, pour des résultats un peu poussifs certes. Mais le RSCA n'est donc, factuellement, pas le premier club à laisser sa chance en tant que T1 à Vitor Bruno.

Le fait est que son profil reste majoritairement celui d'un adjoint de luxe, qui a accompagné Sergio Conceiçao (d'abord dans un rôle différent, puis en tant que T2 officiel dès 2021) durant près de 15 ans. Un rôle dont il est parfois difficile de totalement se départir. C'est donc une prise de risque, et ce n'est pas la première du Sporting ces dernières années. 

De Kompany à Taravel, une série de coachs sans expérience

Cela peut paraître fou quand on parle de l'un des entraîneurs les plus en vue du monde à l'heure actuelle, mais introniser Vincent Kompany T1 après une période de tergiversations un peu inutiles était, à l'époque, une grosse prise de risque. Une prise de risque qui aurait probablement payé si le club avait persisté dans cette voie, mais aussi une prise de risque encore plus grande dans un club en reconstruction (on aurait presque envie de dire : en ruines) comme l'était le RSCA. 

Par effet de balancier, Anderlecht (ou plutôt Wouter Vandenhaute) a voulu compenser en allant chercher un entraîneur très expérimenté, Felice Mazzù. Mais bien sûr, un "vrai" entraîneur, c'est une chose, encore eut-il fallu qu'il fut adapté au club. Ce n'était pas le cas du tout, et Antoine Sibierski préfère certainement avoir pris le "bon" entraîneur inexpérimenté que le "mauvais" coach au CV bien garni. 

Malheureusement pour Vitor Bruno, il sera, peut-être un peu injustement, comparé par beaucoup à son arrivée à un autre "adjoint de métier" arrivé à la suite de Mazzù : Brian Riemer. Le Danois, lui, découvrait le rôle d'entraîneur principal après plusieurs années en tant qu'adjoint à Brentford. Et s'il n'a pas démérité, montrant par moments qu'il avait de vraies qualités dans ce rôle, Riemer n'a jamais vraiment pu se départir de l'étiquette de T2 qui lui était apposée - et en avait par moments gardé l'allure.

Vitor Bruno est-il à l'aube d'une belle carrière d'entraîneur ? 

Surtout, il était un peu vu comme le binôme de son directeur sportif Jesper Fredberg. Sibierski est lui aussi un patron envahissant, comme en témoigne sa drôle d'habitude de prendre place sur le banc du staff lors des matchs en déplacement (qui donne un peu une impression de directeur d'école assistant du fond de la classe à la leçon donnée par un jeune professeur...). Où Vitor Bruno placera-t-il ses limites et saura-t-il s'affirmer ? Nous le découvrirons petit-à-petit dans les semaines et les mois à venir.

Par la suite, avec David Hubert qui n'avait jusque là dirigé que les U18 du RSCA, mais qui a été confirmé dans ses fonctions à la surprise générale, Anderlecht ne faisait pas non plus le choix de la poigne et de l'expérience. Poigne et expérience, c'est ce que devait ensuite amener Besnik Hasi - autre effet de balancier catastrophique, comme si les Mauve & Blanc ne pouvaient être dirigés que par un novice ou par un "vrai" T1 de fortune.

Et enfin, Jérémy Taravel, lui aussi gardé un peu par défaut en fin de saison dernière, et lui aussi plus adjoint que coach principal - même si on lui souhaite de s'émanciper dans le futur. À sa suite, on pensait donc qu'Antoine Sibierski opterait pour un coach de métier, capable de gérer la pression et le contexte assez difficiles du RSC Anderlecht. Surprise, donc, à l'annonce de Vitor Bruno sur le banc des Mauves. 

Bien sûr, la plupart des entraîneurs connaissant le succès n'étaient, au début, "que" des adjoints se lançant dans le grand bain. Rappelons que Mikel Arteta a longtemps été l'adjoint de Pep Guardiola. Peut-être, dans 10 ans, se rappellera-t-on que la carrière d'entraîneur de Vitor Bruno a été lancée pour de bon à Anderlecht, après des années à n'avoir été "que" l'adjoint de Sergio Conceiçao... 

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