L'accord est proche : Jelle Vossen retrouve un club professionnel en Belgique

Libre depuis son départ de Zulte Waregem, Jelle Vossen était à la recherche d'un nouveau défi. L'ancien attaquant du Club de Bruges, entre autres, va rester dans le monde professionnel, puisqu'il est très proche d'un accord avec le Beerschot.

Jelle Vossen n’est pas encore prêt à raccrocher les crampons. L’ancien attaquant de Genk, du Club de Bruges, du Cercle de Bruges et de Zulte Waregem serait tout près d’un accord avec le Beerschot, rapportent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad. Il s’apprête ainsi, à 37 ans, à relever un nouveau défi en Challenger Pro League, où les Anversois visent clairement la montée.

Vossen est libre depuis l’expiration de son contrat à Zulte Waregem. Même s’il n’était plus un titulaire indiscutable la saison dernière, son statut de finisseur reste intact. Avec plus de deux cents buts dans le football professionnel belge, il figure parmi les attaquants les plus prolifiques de sa génération.

Héros de la montée... puis plus rien

Il y a un peu plus d'un an, Vossen a vécu un moment particulier avec Zulte Waregem. Il avait inscrit le but qui avait permis à l'Essevee de remonter parmi l’élite. Il avait également été élu Joueur de la Saison par les supporters.

Pourtant, le Limbourgeois a joué de moins en moins, en D1A. En championnat, il n’a débuté que quatre rencontres, de quoi le pousser à réfléchir à son avenir. Dans une interview accordée à Het Nieuwsblad, il expliquait vouloir terminer sa carrière sur une note positive.

Des visages connus au Beerschot

Au Beerschot, Vossen retrouvera aussi un visage familier. Le coach principal Mo Messoudi a déjà travaillé avec lui comme adjoint à Zulte Waregem. Un lien qui pourrait faciliter son intégration.





Pour le Beerschot, l’arrivée de Vossen ne relève pas du simple symbole. Le club cherche davantage d’expérience, de leadership et surtout des buts. L’équipe dispose déjà d’un avant-centre avec Arnold Vula, mais la cellule sportive estime que la concurrence en attaque doit encore augmenter.

Si les derniers détails sont finalisés, le Beerschot ajoutera à son effectif un joueur qui sait ce qu’il faut pour gagner des trophées et aller chercher une montée. Malgré ses 37 ans, Vossen reste un nom qui impose le respect dans le football belge. Du côté du Beerschot, le message est clair : l’ambition de remonter rapidement en Jupiler Pro League n’a jamais été aussi forte.