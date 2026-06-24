Notre championnat à l'honneur : plusieurs visages bien connus de Pro League ont marqué ce deuxième tour du Mondial

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Notre championnat à l'honneur : plusieurs visages bien connus de Pro League ont marqué ce deuxième tour du Mondial
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Toutes les sélections ont joué deux fois. Retour sur les principaux faits marquants de cette journée, où les anciens et actuels pensionnaires de notre championnat se sont illustrés.

48 matchs de Coupe du monde ont été disputés, mais nous ne sommes pas à mi-parcours de cette phase de groupes particulièrement longue. L'occasion de revenir sur la dernière journée et de présenter notre onze des meilleurs joueurs.

Gardien

On pourrait presque écrire la même chose qu'après la première journée avec Vozinha. D'autres gardiens ont réalisé quelques arrêts spectaculaires, mais il était difficile de ne pas choisir Room.

Le gardien de Curaçao a grandement contribué au partage face à l'Équateur (0-0), multipliant les interventions décisives tout au long de la rencontre. Devenu un héros dans son pays, il continue de prouver que les gardiens des "petites nations" peuvent marquer les esprits en Coupe du monde.

Défense

Derrière, nous avons retenu trois joueurs. Marc Guéhi en fait partie après avoir repoussé une quantité impressionnante de ballons lors du 0-0 entre l'Angleterre et le Ghana. Un match fermé dans lequel les défenses ont eu le dernier mot, même si les Ghanéens méritent d'être mis en avant pour leur solidité.

Face à la Jordanie, l'Algérie a été l'équipe la plus entreprenante et a été récompensée par une victoire. Ramy Bensebaini a une nouvelle fois répondu présent au sein de l'arrière-garde algérienne. Daniel Muñoz complète cette défense. Le Colombien a offert la victoire aux siens face à la RDC grâce à son but inscrit en seconde période.

Munoz Daniel
© photonews

Daniel Muñoz est un ancien de Genk. Un premier lien avec notre championnat dans un milieu de terrain qui compte plusieurs visages connus en Belgique. On pense à Saliba, auteur d'un but et d'un assist en une demi-heure face au Qatar.

Milieu de terrain

Les trois autres n'ont jamais évolué dans notre championnat. Cody Gakpo a inscrit deux buts pour les Pays-Bas et Bruno Fernandes a donné le ton dans l'entrejeu portugais. Quant à Johan Manzambi, il a changé le cours de la rencontre à lui seul lors de son entrée en jeu avec la Suisse : deux buts en une vingtaine de minutes.

Attaque

Quand plusieurs attaquants signent un doublé, c'est difficile de les ignorer. Le problème, cette fois, c'est qu'ils sont nombreux. Oyarzabal, Messi, Haaland, Mbappé et Cristiano Ronaldo ont trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de cette journée.

Nous avons fait d'autres choix. À commencer par Jonathan David, auteur d'un triplé avec le Canada. L'ancien joueur de La Gantoise a porté son pays et aurait mérité plus d'attention depuis le début du tournoi.

Ueda, passé par le Cercle de Bruges, a marqué pour le Japon. Et que dire d'Undav ? L'attaquant allemand n'a eu besoin que d'une demi-heure de jeu pour inscrire un doublé et offrir la victoire aux siens.

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