Le groupe B est fixé : la Suisse première, le Canada qualifié et la Bosnie attend

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le groupe B est fixé : la Suisse première, le Canada qualifié et la Bosnie attend

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La Suisse s'offre la première place du groupe B grâce à Johan Manzambi. La Bosnie garde un espoir de qualification, le Qatar est éliminé.

La troisième journée du groupe B est terminée. La Suisse a décroché la première place en battant le Canada 2-1. Dans l'autre rencontre, la Bosnie-Herzégovine s'est imposée face au Qatar 3-1. Les Suisses terminent en tête avec sept points. Le Canada finit deuxième avec quatre unités, devant la Bosnie, qui conserve un espoir de qualification parmi les meilleurs troisièmes. Le Qatar est éliminé.

La grande affiche de la soirée a tenu toutes ses promesses. Après deux belles entrées, Johan Manzambi était titularisé pour la première fois. L'attaquant a une nouvelle fois répondu. Il a délivré une passe décisive à Vargas pour le 1-0. Après la pause, il a inscrit le deuxième but suisse.

Un but 100% Pro League pour le Canada

Le Canada n'a pas baissé les bras. Deux joueurs du championnat belge ont relancé le suspense. Monté au jeu à la 74e minute, Promise David, l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise, a réduit l'écart deux minutes plus tard sur un centre de Nathan Saliba, le milieu d'Anderlecht. Malgré une grosse pression dans les dernières minutes, les Canadiens n'ont pas égalisé.

Dans l'autre match, la Bosnie a pris les commandes grâce à Alajbegovic à la 29e minute. Cinq minutes plus tard, le Qatar s'est compliqué la tâche avec un but contre son camp signé Al Brake. Al Haidos a réduit l'écart avant la pause, mais Mahmic a mis fin au suspense à la 81e minute.

La Bosnie pour le moment dans les meilleurs troisièmes


Ce succès permet à la Bosnie de terminer avec quatre points, soit le même total que le Canada. Les Bosniens devront attendre les résultats des autres groupes, mais ils occupent provisoirement la première place du classement des meilleurs troisièmes. Le Qatar de Julien Lopetegui quitte la compétition avec un seul point et aucune victoire en trois rencontres.

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