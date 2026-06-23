"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht
Photo: © photonews
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Nommé ce mardi, Vítor Bruno a livré ses premiers mots en tant qu’entraîneur principal de Anderlecht. Le Portugais veut voir une équipe dévouée, mordue de travail, et veut permettre le retour d’un football dominant au Lotto Park.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Vítor Bruno a livré ses premiers mots en tant qu’entraîneur d'Anderlecht, peu de temps après avoir été présenté par le directeur sportif Antoine Sibierski dans le communiqué du club.

"Je suis très honoré. La manière avec laquelle le projet m’a été présenté, la vision de tout le monde, et surtout de ceux avec qui j’ai échangé, ça m’a parlé."

"J’aime que mon équipe soit dominante, qu’elle veuille récupérer le ballon aussi rapidement que possible, qu’elle essaie de presser haut, avec la bonne dynamique pour trouver les bons moments auxquels attaquer l’adversaire.é

Les grandes ambitions de Vítor Bruno au Sporting d’Anderlecht

"Après, tout tourne autour du travail. Être mordu de travail et faire comprendre aux joueurs qu’ils représentent un très grand club et qu’ils ont des responsabilités. Ce n’est pas négociable pour moi, ils se doivent d’être dévoués dans un grand club comme ça, il n’y a pas d’autre moyen possible."

"Donc, le travail. Je suis quelqu’un de très ambitieux, je vais rendre quelque chose au club et rendre les gens heureux. Je sais qu’on doit y aller pas par pas, le chemin sera long, mais on est là pour ça."

Lire aussi… Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

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