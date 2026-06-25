L'étonnante histoire du binational belge qui a joué 35 fois pour la Nouvelle-Zélande

Connaissez-vous Christian Bouckenooghe ? Si vous étiez un suiveur assidu du championnat belge à la fin des années 90, c'est bien possible. Mais savez-vous que ce joueur de père belge a défendu 35 fois les couleurs de la Nouvelle-Zélande ?

S'il y a bien un thème qu'on vous a ressassé ces derniers mois, c'est celui des binationaux. Parfois pour parler de cas épineux comme Rayane Bounida, Jorthy Mokio ou Konstantinos Karetsas, mais aussi parfois pour évoquer des situations plus légères, comme dans cet article sur les binationaux que vous ne connaissiez peut-être pas (et dont aucun ne peut vraiment rêver de défendre un jour les couleurs belges, sur le plan sportif).

Et à l'approche de Belgique-Nouvelle Zélande, nous avons décidé de revenir sur le seul cas (à notre connaissance) de binational belgo-néo zélandais dans le monde du football : celui de Christian Bouckenooghe. Un nom bien de chez nous pour un joueur né...aux îles Cook. Bouckenooghe est en effet né d'une mère maorie et d'un père belge dans ce minuscule état insulaire au large de la Nouvelle-Zélande.

Le premier néo-zélandais de D1 belge

Très jeune, Bouckenooghe déménage en Nouvelle-Zélande avec ses parents et y commence le football à Tauranga City, décrochant ensuite un transfert à l'âge de 16 ans pour Roterham United. Il n'y percera pas, et décide alors de tenter sa chance dans le pays de son père Frans, qui est pour sa part reparti en Nouvelle-Zélande. C'est à Roulers que Christian Bouckenooghe, solide défenseur dans la plus pure tradition néo-zélandaise, entamera une carrière honorable.

Lors de ses trois passages à Roulers, de 1997 à 2000, de 2003 à 2006 puis en 2008-2009, et de son passage à Beveren (2006-2008) Bouckenooghe va en effet cumuler plus de 150 matchs en Challenger Pro League, décrocher une promotion en D1A et devenir le tout premier joueur néo-zélandais à évoluer en D1A. Il sera même élu Joueur international néo-zélandais de l'année en 1999, un bel honneur pour un joueur de Roulers.

International avec la Nouvelle-Zélande

Car même en ne jouant que majoritairement en D2 belge, Christian Bouckenooghe va devenir international avec les All Whites dès 1999 et cumulera 35 sélections jusqu'en 2009. Malheureusement pour lui, il ne pourra pas vivre le grand moment que sera la Coupe du Monde 2010, son pic de forme étant passé. Mais Bouckenooghe l'expliquait en 2009, peu de temps avant de raccrocher les crampons, au Nieuwsblad : il est "Kiwi et fier de l'être".



Lire aussi… Un top 3 inquiétant : la Belgique a un très gros problème›

"Je peux regarder ma carrière internationale avec fierté : j'ai joué deux Coupes des Confédérations, j'ai joué contre l'Allemagne, contre la grande France de Henry et Desailly, contre le Brésil de Kaka et Ronaldinho. J'ai même échangé mon maillot avec Kaka", se rappelait-il. Mais si Bouckenooghe est un fier maori, une ascendance visible, le haka n'a jamais été une tradition avec les All Whites, la sélection néo-zélandaise de football : "Les footballeurs sont des mauviettes", concluait en rigolant celui qui avait été jugé "trop petit" pour faire du rugby au plus haut niveau.

Ce samedi matin à 5h heure belge (20h vendredi à Vancouver, 15h samedi à Auckland... vous suivez ?), Christian Bouckenooghe sera donc certainement devant sa télévision pour assister au premier match de l'histoire entre "ses" deux nations (ou deux de ses trois nations puisque, né aux îles Cook, il aurait aussi pu défendre les couleurs de l'actuelle... 186e nation FIFA). Vers qui son coeur penchera-t-il ? À n'en pas douter, vers les Kiwis.