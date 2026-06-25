LIVE Coupe du monde 25/6 : La FIFA vire un journaliste paraguayen... après ses insultes
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
La FIFA exclut un journaliste du Mondial
La FIFA n'a pas du tout apprécié le coup de sang de Jorge Chipi Vera. La fédération internationale vient de frapper un grand coup en retirant l'accréditation du commentateur de la chaîne ABC, l'excluant ainsi officiellement du reste de la compétition.
Le journaliste paraguayen paie très cher ses insultes lancées en direct contre Gianni Infantino. Fou de rage après l'exclusion de Miguel Almiron, il avait hurlé au micro que le patron du football mondial était une honte et détruisait le sport.
Pour rappel, le milieu paraguayen est entré dans l'histoire en devenant le premier joueur expulsé pour s'être caché la bouche en parlant. Cette nouvelle consigne de la FIFA agace.
De retour avec les Diables, où en est Jeremy Doku ? On fait le point
Jérémy Doku a évidemment été le sujet de conversation numéro un durant la semaine écoulée. L’ailier a fait son retour au camp de base hier soir (heure de Seattle) après avoir assisté à la naissance de son fils, Praise. (Lire la suite)
Amadou Onana est-il la solution pour bloquer l'arme offensive n°1 de la Nouvelle-Zélande ?
Battre la Nouvelle-Zélande ce vendredi (samedi matin heure belge) paraît une mission largement à portée de nos Diables Rouges, mais s'il faut se méfier d'un homme, c'est de Chris Wood. (Lire la suite)
Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?
La RDC s'est inclinée contre la Colombie dans la nuit de mardi à mercredi (heure belge). Un match que n'a, une nouvelle fois, pas démarré Noah Sadiki. (Lire la suite)
Donald Trump donnera bien le trophée au vainqueur
Président contesté notamment par certaines nations disputant la compétition, Donald Trump donnera bien le trophée de la Coupe du monde au vainqueur, le 19 juillet au MetLife Stadium de New York, a déclaré Gianni Infantino.
"Nous serons ensemble avec le président pour profiter de la ville et donner le trophée au vainqueur. Ensemble, bien sûr", a assuré le président de la FIFA. Lors de la cérémonie de la Coupe du monde des clubs, Infantino avait demandé à Trump de s'écarter de la scène une fois le trophée remis pour laisser les joueurs de Chelsea célébrer. Le président des États-Unis avait refusé.
Voici l'arbitre désigné pour Belgique - Nouvelle-Zélande
Les Diables Rouges se sont mis dans une situation quelque peu délicate et ont tout intérêt à remporter leur dernier match dans cette Coupe du monde 2026 face à la Nouvelle-Zélande. Une rencontre qui sera arbitrée par le Jordanien Adham Makhadmeh, a communiqué la FIFA ce mercredi.
Arbitre FIFA depuis 2013, le presque quarantenaire (en février prochain) officie pour la première fois dans une Coupe du monde. Cette rencontre sera sa deuxième, lui qui avait sifflé lors du partage surprise entre l’Espagne et le Cap-Vert durant la première journée. Espérons qu’il verra cette fois le favori l’emporter.
🚨 BREAKING: The Jordanian refereeing crew have been appointed to the match between New Zealand vs Belgium.— Jordan Football Central (@AlNashamaNews) June 23, 2026
— Referee Adham Makhadmeh
— Assistant Referee 1 Mohammad Alkalaf
— Assistant Referee 2 Ahmad Alroalle pic.twitter.com/1oaJAcxTKa
Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran
Les Diables Rouges se sont entraînés ce mardi à Seattle sans Brandon Mechele, Leandro Trossard et Jérémy Doku. Zeno Debast manquait également toujours à l’appel. (Lire la suite)
Cristiano Ronaldo libéré après avoir inscrit un doublé : "J'ai eu l'impression d'avoir pris ma retraite"
Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé face à l'Ouzbékistan lors de la victoire 5-0 de son équipe. Il est d'ailleurs passé proche du triplé à plusieurs reprises.
Marquer a été un soulagement pour la star portugaise de 41 ans, comme il l'a raconté en zone mixte après la rencontre : "Ça a été une semaine difficile, sombre. J'ai eu l'impression, au début, d'avoir pris ma retraite de footballeur... Mais j'ai tenu bon, comme je tiens toujours bon, parce que je crois davantage au travail qu'au football."
Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."
Les Diables Rouges peuvent prendre la porte ce vendredi en cas de mauvais résultat face à la Nouvelle-Zélande. Un scénario auquel ne veut pas penser Arthur Theate. (Lire la suite)
Daniel Muñoz élu homme du match
L'ancien joueur du KRC Genk, Daniel Muñoz, a été élu joueur du match entre la Colombie et la République démocratique du Congo. L'arrière droit a inscrit le seul et unique but de la partie à la 76e minute de jeu.
Il avait déjà marqué lors du premier match de sa sélection face à l'Ouzbékistan. Le joueur de Crystal Palace avait ouvert le score à la 40e minute lors du succès 1-3 des Colombiens face aux Ouzbeks. Déjà qualifiée pour le prochain tour, la Colombie affrontera le Portugal dimanche à 1h30 au Hard Rock Stadium de Miami, avec en jeu la première place du groupe K.
Daniel Muñoz takes the honours as your @MichelobUltra Superior Player of the Match. ⚽— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/uYeo8L0vTN
Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo
Deux rencontres étaient au programme cette nuit à la Coupe du monde : la Croatie a battu le Panama sur le plus petit des scores, tandis que la Colombie a fait de même face à la République démocratique du Congo. (Lire la suite)
Jérémy Doku acclamé par ses coéquipiers à son retour à Seattle
Jérémy Doku est de retour à Seattle après la naissance de son fils. L'ailier belge avait quitté les États-Unis pour rejoindre Londres afin d'assister à la naissance de son premier enfant, prénommé Praise. Le Belge a rejoint le camp de base et a été acclamé par les joueurs à son arrivée, comme le montre une vidéo partagée par la Fédération belge sur les réseaux sociaux.
Récemment victime d'une infection respiratoire, il devrait désormais être prêt pour le troisième match des Diables Rouges en phase de groupe contre la Nouvelle-Zélande. Le coup d'envoi sera donné samedi à 5h du matin, heure belge.
Back in camp after the most important assist of his life. ❤️ pic.twitter.com/kEUzwWxjK9— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 24, 2026
L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"
L'Angleterre et le Ghana se sont quittés dos à dos ce mardi soir. Malgré une nette domination anglaise, les Black Stars ont tenu en échec les Three Lions sur un score nul et vierge (0-0). (Lire la suite)
La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"
Ce n'est certainement pas un oiseau pour le chat que la Belgique affrontera lors de son dernier match de poule. La Nouvelle-Zélande a montré de la qualité contre l'Iran et l'Égypte, et pourrait bien surprendre sur certaines séquences bien menées. (Lire la suite)
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