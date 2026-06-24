Parti pour 7 millions de l'Antwerp et de retour dans un grand club belge ?

Le Club de Bruges et le Racing Genk se seraient renseignés sur la situation de l'ancien joueur de l'Antwerp Jacob Ondrejka. L'ailier suédois compte encore trois années de contrat dans le club italien de Parme.

Jacob Ondrejka (23 ans) est considéré depuis plusieurs années comme l’un des ailiers les plus talentueux de Suède. Rapide et très à l’aise techniquement, il a été formé au Landskrona BoIS avant de se faire un nom à Elfsborg.

À l’été 2023, le Royal Antwerp l’a attiré à l’intérieur de nos frontières. Sous la houlette de Mark van Bommel, Ondrejka a régulièrement montré ses qualités : vitesse, capacité d’élimination et sens du but en partant du couloir. Sans jamais devenir un titulaire indiscutable, il a affiché suffisamment de potentiel pour attirer l’attention de clubs étrangers.

Parme a déboursé près de sept millions

En janvier 2025, Parme a décidé de s'offrir les services du Suédois, qui a disputé un seul match avec son équipe nationale en 2023. Le club italien a posé environ 6,8 millions d’euros sur la table pour le faire venir en provenance du Bosuil.

À son arrivée, Ondrejka était vu comme un joueur d’avenir, mais sa première saison complète en Italie a été moins idéale qu’espéré. Les blessures et la concurrence ont fortement limité son temps de jeu. Malgré tout, le Suédois a disputé seize matchs de Serie A lors de la saison 2025-2026. Et même si ses statistiques sont restées modestes et même s'il s'est blessé en fin de saison, les Italiens croient toujours en son potentiel.

Genk et le Club Bruges suivraient le dossier

Selon les informations du média italien tvdellosport, le Club de Bruges et le Racing Genk aussi, puisqu'ils se seraient renseignés sur la situation de Jacob Ondrejka. Les deux clubs cherchent des renforts offensifs et connaissent évidemment ses qualités depuis son passage à l’Antwerp.





L’intérêt semble toutefois, pour l’instant, davantage exploratoire que concret. Par ailleurs, il paraît peu probable que Parme le laisse partir facilement. Ondrejka est encore sous contrat pour trois ans avec le club italien.