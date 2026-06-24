Parti pour 7 millions de l'Antwerp et de retour dans un grand club belge ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Parti pour 7 millions de l'Antwerp et de retour dans un grand club belge ?

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Club de Bruges et le Racing Genk se seraient renseignés sur la situation de l'ancien joueur de l'Antwerp Jacob Ondrejka. L'ailier suédois compte encore trois années de contrat dans le club italien de Parme.

Jacob Ondrejka (23 ans) est considéré depuis plusieurs années comme l’un des ailiers les plus talentueux de Suède. Rapide et très à l’aise techniquement, il a été formé au Landskrona BoIS avant de se faire un nom à Elfsborg.

À l’été 2023, le Royal Antwerp l’a attiré à l’intérieur de nos frontières. Sous la houlette de Mark van Bommel, Ondrejka a régulièrement montré ses qualités : vitesse, capacité d’élimination et sens du but en partant du couloir. Sans jamais devenir un titulaire indiscutable, il a affiché suffisamment de potentiel pour attirer l’attention de clubs étrangers.

Parme a déboursé près de sept millions

En janvier 2025, Parme a décidé de s'offrir les services du Suédois, qui a disputé un seul match avec son équipe nationale en 2023. Le club italien a posé environ 6,8 millions d’euros sur la table pour le faire venir en provenance du Bosuil.

À son arrivée, Ondrejka était vu comme un joueur d’avenir, mais sa première saison complète en Italie a été moins idéale qu’espéré. Les blessures et la concurrence ont fortement limité son temps de jeu. Malgré tout, le Suédois a disputé seize matchs de Serie A lors de la saison 2025-2026. Et même si ses statistiques sont restées modestes et même s'il s'est blessé en fin de saison, les Italiens croient toujours en son potentiel.

Genk et le Club Bruges suivraient le dossier

Selon les informations du média italien tvdellosport, le Club de Bruges et le Racing Genk aussi, puisqu'ils se seraient renseignés sur la situation de Jacob Ondrejka. Les deux clubs cherchent des renforts offensifs et connaissent évidemment ses qualités depuis son passage à l’Antwerp.

L’intérêt semble toutefois, pour l’instant, davantage exploratoire que concret. Par ailleurs, il paraît peu probable que Parme le laisse partir facilement. Ondrejka est encore sous contrat pour trois ans avec le club italien.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
FC Bruges
Jacob Ondrejka

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Mazure-Hanus - Lavalée

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Mazure-Hanus - Lavalée

14:35
Yann Sommer en route vers le Club de Bruges ?

Yann Sommer en route vers le Club de Bruges ?

12:30
Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur"

Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur"

15:20
Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?

Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?

15:40
Journée faste pour le Standard, qui annonce l'arrivée de l'une des révélations de D1 ACFF

Journée faste pour le Standard, qui annonce l'arrivée de l'une des révélations de D1 ACFF

14:35
OFFICIEL : le Standard rapatrie Dimitri Lavalée

OFFICIEL : le Standard rapatrie Dimitri Lavalée

14:08
Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran

Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran

11:30
2
L'accord est proche : Jelle Vossen retrouve un club professionnel en Belgique

L'accord est proche : Jelle Vossen retrouve un club professionnel en Belgique

13:30
Pourquoi Sergio Conceiçao ne parle plus à Vitor Bruno, son ex-adjoint et nouvel entraîneur d'Anderlecht

Pourquoi Sergio Conceiçao ne parle plus à Vitor Bruno, son ex-adjoint et nouvel entraîneur d'Anderlecht

13:00
OFFICIEL : Isaac Mbenza rejoint un club étranger

OFFICIEL : Isaac Mbenza rejoint un club étranger

12:00
📷 Voici le nouveau maillot domicile du Standard de Liège pour la saison 2026/2027

📷 Voici le nouveau maillot domicile du Standard de Liège pour la saison 2026/2027

10:34
Retour au travail : Radja Nainggolan buteur avec le Patro en match de préparation

Retour au travail : Radja Nainggolan buteur avec le Patro en match de préparation

11:00
OFFICIEL : un jeune talent d'Anderlecht rejoint un club allemand

OFFICIEL : un jeune talent d'Anderlecht rejoint un club allemand

10:00
Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

09:30
3
Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

09:00
Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ? Analyse

Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ?

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

23:40
L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

08:00
Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

07:00
Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

07:20
Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

22:20
C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

06:30
Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

23:20
1
La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

06:00
Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

05:00
"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

23:00
Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

23:40
Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

Le Club de Bruges a trouvé un nouveau bras droit pour Ivan Leko

18:22
Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

20:40
5
Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

21:30
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

20:22
"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier... Avis

"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier...

19:40
Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

Un défenseur belge rejoint le Hajduk Split et va retrouver l'Europa League

20:00
Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

Cet éphémère coéquipier de Thomas Müller prolonge son séjour à Saint-Trond

19:00
Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

Un adversaire des Diables rouges s'engage avec le Barça

18:30
LIVE Coupe du monde 23/06 : l'Angleterre accrochée par le Ghana

LIVE Coupe du monde 23/06 : l'Angleterre accrochée par le Ghana

00:07

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved