L'Afrique du Sud d'Hugo Broos en seizième de finale, une équipe européenne rentre à la maison

Scott Crabbé, journaliste football
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L'Afrique du Sud d'Hugo Broos en seizième de finale, une équipe européenne rentre à la maison
Photo: © photonews

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Tous les verdicts sont connus dans le groupe A. La nuit a souri à l'Afrique du Sud d'Hugo Broos, tandis que la République Tchèque est définitivement éliminée.

Déjà assuré de disputer les seizièmes de finale grâce à son six sur six, le Mexique était plutôt serein à l'heure de conclure sa phase de groupe contre la République tchèque. Cette absence d'enjeu côté mexicain et la faiblesse de l'équipe tchèque encore affichée au grand jour ont débouché sur une première mi-temps assez pauvre, seulement marquée par une occasion de Visinsky passée de peu à côté.

En deuxième mi-temps, le pays hôte a eu le bon goût de hausser son niveau, cela a payé dix minutes après la reprise via Mateo Chávez, parfaitement lancé en profondeur sur le côté droit (55e, 0-1). Un fameux coup sur la tête des Tchèques, qui ont offert le but du break cinq minutes plus tard, lorsqu'Holes a dégagé la balle sur son propre gardien, permettant à Quiñones de pousser la balle dans le but vide (55e, 0-2).

Le 0-3 est tombé dans le temps additionnel, permettant au Mexique de valider son sans-faute dans cette phase de groupe. Tout le contraire d'une République Tchèque déjà condamnée à rentrer au pays après son triste 1 sur 9.

Tout restait ouvert pour la deuxième place

Il y avait plus de suspense dans l'autre match du groupe, où l'Afrique du Sud d'Hugo Broos pouvait encore passer devant la Corée du Sud à la deuxième place. La première mi-temps a d'ailleurs conforté les Bafana Bafana, qui ont neutralisé les combinaisons habituelles de leur adversaire dans le dernier tiers du terrain pour atteindre la mi-temps sans trembler, contraignant le sélectionneur coréen a opérer trois changements, dont la montée au jeu d'Heung-Min Son.


A défaut d'être dominateurs, les Sud-Africains ont été réalistes, incrivant à l'heure de jeu le seul but de la rencontre via Thapelo Maseko, de quoi leur valoir d'accrocher la deuxième place. Après avoir disputé le match d'ouverture de ce Mondial contre le Mexique, les troupes d'Hugo Broos affronteront un autre pays hôte en seizième de finale : le Canada. De son côté, la Corée du Sud peut espérer en être en terminant parmi les meilleurs troisièmes.

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